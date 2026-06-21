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خط و نشان کینگ برای کفش طلای جام جهانی

لئو، یک کانادایی و یک آلمانی در صدر

لئو، یک کانادایی و یک آلمانی در صدر
کد خبر : 1802374
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لیونل مسی با ثبت یک هت‌تریک تماشایی در جریان پیروزی ۳ بر صفر آرژانتین مقابل الجزایر، شروعی طوفانی در جام جهانی ۲۰۲۶ داشت و خیلی زود خود را به عنوان مدعی اصلی کفش طلا معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با حرارت بالایی در حال پیگیری است و در این میان، جنگ برای تصاحب کفش طلای این تورنمنت بزرگ به اوج هیجان خود رسیده است. در یکی از مهم‌ترین اتفاقات، دنیز اونداو به لطف دبل تماشایی خود در جریان پیروزی ۲ بر ۱ آلمان مقابل ساحل عاج در دیدارهای روز شنبه، جهش بلندی در جدول داشت و خود را به صدر جدول گلزنان رساند تا در کنار لیونل مسی و جاناتان دیوید (کانادا) قرار بگیرد.

لئو، یک کانادایی و یک آلمانی در صدر

مسی فرمانروای جدول پر ستاره گلزنان

فوق‌ستاره آلبی‌سلسته در حالی در رتبه نخست این رده‌بندی تکیه زده که سایه سنگین مهره‌های نامدار دنیای فوتبال را پشت سر خود حس می‌کند. هری کین (انگلستان) و کای هاورتز (آلمان) با ثبت ۲ گل از اصلی‌ترین تعقیب‌کنندگان مثلث صدرنشین به شمار می‌روند، اما آن‌ها در این صف تنها نیستند.

بازیکنان سرشناس دیگری نظیر ارلینگ هالند (نروژ)، کیلیان امباپه (فرانسه)، وینیسیوس جونیور و ماتئوس کونیا (برزیل) نیز با همین تعداد گل در کمین لغزش صدرنشینان هستند تا خود را به بخت اول این عنوان انفرادی بزرگ تبدیل کنند.

شایان ذکر است که طبق قوانین فیفا، گل‌به‌خودی‌های ثبت‌شده توسط محمد المناعی (قطر)، مائوریسیو بوبادیلا (باراگوئه) و کامرون برگس (استرالیا) در آمار گلزنان انفرادی این تورنمنت محاسبه نشده است.

لئو، یک کانادایی و یک آلمانی در صدر

جدول کامل گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ تا پایان دیدارهای روز شنبه:

صدرنشینان ۳ گله:

لیونل مسی (آرژانتین)

جاناتان دیوید (کانادا)

دنیز اونداو (آلمان)

تعقیب‌کنندگان ۲ گله:

کودی خاکپو (هلند)

برایان بروبی (هلند)

هری کین (انگلستان)

کای هاورتز (آلمان)

ارلینگ هالند (نروژ)

کیلیان امباپه (فرانسه)

الیا جاست (نیوزیلند)

فولارین بالوگان (ایالات متحده آمریکا)

یاسین آیاری (سوئد)

ژوهان مانزامبی (سوئیس)

سایل لارین (کانادا)

وینیسیوس جونیور (برزیل)

ماتئوس کونیا (برزیل)

اسماعیل صیباری (مراکش)

دایچی کامادا (ژاپن)

کریسنسیو سامرویل (هلند)

آیاسه اوئدا (ژاپن)

بازیکنان ۱ گله:

عبدالاله العمری (عربستان سعودی) / الکساندر ایساک (سوئد) / ژائو نوس (پرتغال) / بردلی بارکولا (فرانسه) / لئو اوستیگارد (نروژ) / جود بلینگهام (انگلستان) / مارکوس رشفورد (انگلستان) / رومانو شمید (اتریش) / مارکو آرناتوویچ (اتریش) / علی علوان (اردن) / یوآن ویسا (جمهوری دموکراتیک کنگو) / آماد دیالو (ساحل عاج) / کانور متکالف (استرالیا) / ابراهیم امبایه (سنگال) / ایمن حسین (عراق) / ناتان دیوید سالیبا (کانادا) / امام عاشور (مصر) / فلیکس نمچا (آلمان) / جیووانی رینا (ایالات متحده آمریکا) / جونیا ایتو (ژاپن) / الکساندر فریمن (ایالات متحده آمریکا) / هوانگ این‌بئوم (کره جنوبی) / جمال موسیالا (آلمان) / پتار موسا (کرواسی) / مارتین باتورینا (کرواسی) / جان مک‌گین (اسکاتلند) / جووو لوکیچ (بوسنی و هرزگوین) / ارمین مهمیچ (بوسنی و هرزگوین) / جولیان کوئینونز (مکزیک) / کیتو ناکامورا (ژاپن) / لادیسلاو کریچی (جمهوری چک) / میخال سادیلک (جمهوری چک) / لیوانو کومننسیا (کوراسائو) / ماتیاس سوانبرگ (سوئد) / مائوریسیو ماگالهایس (پاراگوئه) / ماتیاس گالارزا فوندا (پاراگوئه) / ماکسیمیلیانو آرائوخو (اروگوئه) / محمد محبی (ایران) / ناتانیل برون (آلمان) / نستوری ایرانکوندا (استرالیا) / نیکو شلوتربک (آلمان) / اوه هیون‌گیو (کره جنوبی) / عمر رکیک (تونس) / رامین رضاییان (ایران) / رائول خیمنز (مکزیک) / ویکتور گیوکرش (سوئد) / ویرجیل فن دایک (هلند) / دان ندویه (سوئیس) / روبن وارگاس (سوئیس) / بریل امبولو (سوئیس) / ادین ژکو (بوسنی و هرزگوین) / لوئیس دیاز (کلمبیا) / دانیل مونیوز (کلمبیا) / یامیتون کامپاز (کلمبیا) / کالب یرنکی (غنا) / عباس‌بک فیض‌الله‌اف (ازبکستان) / توبوهو موکوئنا (آفریقای جنوبی).

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