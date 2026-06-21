از هم تیمی هالند تا ستاره رقیب ایران: تفاوت یک تصمیم خانوادگی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، لئو اوستگارد، مدافع تیم ملی نروژ و باشگاه جنوا، در جریان جام جهانی پدر شد و به دلیل حضور در مسابقات، تصمیم گرفت اردوی تیمش را ترک نکند. او تولد فرزندش را از طریق تماس تصویری دنبال کرد و هم‌تیمی‌هایش از جمله ارلینگ هالند با حضور در اتاق او، این لحظه ویژه را با او جشن گرفتند.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که در اردوی بلژیک، وضعیت جرمی دوکو پیش از بازی با ایران به موضوعی متفاوت تبدیل شده است. ستاره منچسترسیتی که به دلیل عفونت تنفسی دیدار برابر ایران را از دست خواهد داد، پیش از این اعلام کرده بود اگر تیم ملی بلژیک در جام جهانی پیشرفت کند، تمایل دارد برای تولد فرزندش با پرواز خصوصی راهی خانه شود تا این لحظه مهم را از دست ندهد.

این تصمیم دوکو واکنش‌هایی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت؛ چرا که برخی آن را در تضاد با تمرکز کامل روی مسابقات دانستند. با این حال، ماجرای اوستگارد نشان داد بازیکنان در چنین شرایطی گاهی با تصمیم‌های دشواری میان خانواده و فوتبال روبه‌رو می‌شوند.

در همین حال، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، تأکید کرده که دلیل غیبت دوکو برابر ایران تنها مشکل جسمانی این بازیکن است و او به دلیل عفونت تنفسی قادر به همراهی تیم نخواهد بود.

بلژیک روز یکشنبه در دیداری سرنوشت‌ساز برابر ایران قرار می‌گیرد و غیبت یکی از مهره‌های هجومی مهم این تیم، یکی از چالش‌های اصلی گارسیا پیش از این مسابقه خواهد بود.

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