لاروخا به دنبال شکستن صخره سعودی با فرمول یامال

به گزارش ایلنا، ماتادورها و شاهین‌های سبز آسیا روز یکشنبه در چارچوب دومین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه H صف‌آرایی خواهند کرد؛ تقابلی که راس ساعت ۱۳ به وقت برزیل در ورزشگاه مجلل آتلانتا کلید می‌خورد. وضعیت این گروه به باریک‌ترین موی ممکن بند است؛ جایی که اسپانیا، عربستان، اروگوئه و کیپ‌ورد همگی با دشت کردن یک امتیاز از روز اول، شانسی برابر برای صعود دارند و کسب ۳ امتیاز این ‌جنگ تاکتیکی، می‌تواند بلیت حضور یکی از دو تیم در دور بعد را تقریبا قطعی کند.

قهرمان اروپا در گام نخست تورنمنت مقابل کیپ‌ورد سخت‌کوش با تساوی بدون گل متوقف شد و حالا شاگردان لوئیس دلا فونته برای شستن لکه آن تساوی ناامیدکننده، بی‌تاب هستند. جالب اینجاست که ماتادورها با کارنامه‌ای سنگین و رویایی شامل ۳۲ بازی متوالی بدون شکست پا به این کارزار می‌گذارند. در سمت مقابل، عربستان با هدایت جورجیوس دونیس در روز اول شگفتی‌ساز شد و اروگوئه مدعی را با تساوی ۱-۱ متوقف کرد؛ مسابقه‌ای که محمد العویس، سنگربان نامدار سعودی‌ها، با ثبت ۹ سیو جنون‌آمیز، یک تنه مقابل آتشبار نماینده آمریکای جنوبی ایستاد و مرد اول زمین شد.

دلا فوئنته برای فرار از بن‌بست هجومی، دست به جراحی در ترکیب اصلی لاروخا خواهد زد و رسانه‌ها از فیکس شدن قطعی لامین یامال، پدیده جوان بارسا، و دنی اولمو خبر می‌دهند. در جبهه مقابل، دونیس یونانی ترفند خود را روی بتن‌ریزی در خط دفاعی و ضربه زدن با ضدحملات زهرآگین بر پایه سرعت سالم الدوساری بنا کرده است.

رافائل کلاوس، داور سرشناس برزیلی، قضاوت این نبرد حساس را بر عهده دارد و تب فوتبال‌دوستان برای تماشای این مسابقه به اوج خود رسیده است.

آرایش احتمالی دو تیم

اسپانیا

اونای سیمون، لورنت، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، پدری، فابیان رویز، لامین یامال، دنی اولمو و میکل اویارزابال.

عربستان سعودی

محمد العویس، سعود عبدالحمید، عبدالاله العمری، علی لاجامی، الحربی، الشمات، محمد کنو، عبدالله الخیبری، سالم الدوساری، البریک و مصعب الجویر.

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