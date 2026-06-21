میلیاردر آمریکایی پشت پروژه پوچتینو: رویای انقلاب در فوتبال آمریکا
یک سرمایهدار سرشناس آمریکایی معتقد است مائوریسیو پوچتینو میتواند چهره فوتبال این کشور را تغییر دهد و برای حضور قدرتمندتر تیم ملی آمریکا در جام جهانی، پروژهای بزرگ با محوریت این سرمربی آرژانتینی را دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، اسکات گودوین، مالک شرکت سرمایهگذاری Diameter Capital، در مقطعی که فدراسیون فوتبال آمریکا به دنبال انتخاب سرمربی برای تیم ملی بود، نام پوچتینو را به عنوان گزینهای ایدهآل مطرح کرد و باور داشت تنها او توانایی ایجاد تحول در فوتبال این کشور را دارد.
با این حال، هزینه بالای این پروژه باعث شد فدراسیون فوتبال آمریکا نتواند به تنهایی برای جذب پوچتینو اقدام کند. به همین دلیل گودوین از کن گریفین، مالک صندوق سرمایهگذاری سیتادل، درخواست کرد در این مسیر مشارکت داشته باشد.
گریفین که علاقه زیادی به فوتبال دارد، پیش از این نیز حمایتهایی از توسعه این ورزش در آمریکا انجام داده بود و ۸ میلیون یورو برای ساخت زمینهای فوتبال در شیکاگو و میامی اختصاص داده بود.
او برای همکاری با پوچتینو تنها یک درخواست داشت؛ تماشای فیلم «معجزه» که داستان پیروزی تاریخی تیم هاکی روی یخ آمریکا مقابل اتحاد جماهیر شوروی در المپیک ۱۹۸۰ را روایت میکند. هدف از این پیشنهاد، انتقال همان ذهنیت تاریخی به سرمربی آرژانتینی بود؛ اینکه «چرا ما نتوانیم؟»
نتایج اولیه این همکاری نیز امیدوارکننده بوده است. تیم ملی آمریکا در دو بازی نخست خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به پیروزی رسیده و این موفقیت باعث افزایش چشمگیر استقبال هواداران شده است؛ به طوری که قیمت بلیت دیدار سوم مرحله گروهی مقابل ترکیه از حدود ۱۶۰۰ یورو به ۵۵ هزار یورو رسیده است.
پروژه پوچتینو تنها به حضور خودش روی نیمکت محدود نمیشود و شامل کادر فنی مورد اعتماد او نیز هست؛ گروهی که طی دو دهه گذشته همراه این مربی فعالیت کردهاند. پسر او، سباستیانو پوچتینو، نیز به عنوان مربی بدنساز در این مجموعه حضور دارد و استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای تحلیل مسابقات و بهبود تمرینات، بخشی از برنامه این تیم محسوب میشود.
پوچتینو با تکیه بر پلتفرمهای پیشرفته و رویکردی متفاوت، تلاش دارد استانداردهای جدیدی را در فوتبال آمریکا ایجاد کند؛ رویکردی که بسیاری آن را بخشی از مسیر حرفهایتر شدن فوتبال در این کشور میدانند.
یکی از جالبترین لحظات این مسیر، پیش از نخستین بازی آمریکا در جام جهانی رقم خورد؛ زمانی که دونالد ترامپ برای تبریک با پوچتینو تماس گرفت. سرمربی آرژانتینی که سالها پیش در ایالت سانتافه با فوتبال آشنا شده بود، حالا تلاش میکند رویای بزرگی را برای فوتبال آمریکا رقم بزند.