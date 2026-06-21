یامال، امباپه و رویای جاودانگی در جام جهانی؛ جوانانی که تاریخ را نشانه رفتهاند
لامین یامال امیدوار است در جام جهانی ۲۰۲۶ پیش از رسیدن به ۲۰ سالگی، نام خود را در جمع جوانترین قهرمانان تاریخ این رقابتها ثبت کند؛ مسیری که پیش از او ستارههایی مانند پله و کیلیان امباپه آن را طی کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، لامین یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از بازیکنانی است که نگاهها را به خود جلب کرده است. او در سن ۱۹ سال و ۶ روزگی این فرصت را دارد که در صورت قهرمانی اسپانیا، به یکی از جوانترین بازیکنان تاریخ تبدیل شود که جام جهانی را بالای سر بردهاند.
البته یامال در این مسیر تنها نیست و تاریخ جام جهانی پیش از این شاهد درخشش بازیکنان جوانی بوده است که در همان سالهای ابتدایی فوتبال خود به بزرگترین افتخار ملی رسیدهاند.
پله در جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد، در حالی که تنها ۱۷ سال و ۸ ماه داشت، با تیم ملی برزیل قهرمان جهان شد. او در آن رقابتها ۶ گل به ثمر رساند و یکی از درخشانترین عملکردهای تاریخ یک بازیکن نوجوان در جام جهانی را به ثبت رساند.
لیونل مسی نیز در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، در سن ۱۹ سال و ۶ روزگی نخستین تجربه حضور در این رقابتها را پشت سر گذاشت. با این حال، آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی حذف شد و مسی که بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت، نتوانست به عنوان قهرمانی برسد.
کریستیانو رونالدو هم در حالی که در سال ۲۰۰۲ و در ۱۷ سالگی به تیم ملی پرتغال دعوت شده بود، نخستین جام جهانی خود را در سال ۲۰۰۶ تجربه کرد؛ تورنمنتی که آغاز مسیر او به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال بود.
در میان نسل جدید، کیلیان امباپه نمونه نزدیکتری برای یامال محسوب میشود. مهاجم فرانسوی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ۱۹ سالگی همراه با فرانسه قهرمان جهان شد و با ۴ گل، از جمله گلزنی در فینال مقابل کرواسی، نام خود را در تاریخ این رقابتها ثبت کرد.
حالا یامال در کنار نامهایی مانند پله، مسی، رونالدو و امباپه قرار گرفته است؛ بازیکنانی که ثابت کردند سن پایین مانعی برای رسیدن به بزرگترین افتخار فوتبال جهان نیست. جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند فصل تازهای از این داستان را با نام ستاره جوان اسپانیا رقم بزند.