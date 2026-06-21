به گزارش ایلنا، ناتالیا بلولی، همسر رافینیا ستاره تیم ملی فوتبال برزیل، پس از خروج نگران‌کننده این بازیکن از ترکیب سلسائو در نبرد با هائیتی، به سیم آخر زد و با انتشار یک متن بلندبالا به ستایش از روحیه جنگندگی همسرش پرداخت.

او با اشاره به عقبه فکری و شخصیتی این ستاره نوشت: «من به خوبی با مردی که پشت قالب این ورزشکار حرفه‌ای قرار گرفته آشنا هستم. من از اصالت، فروتنی و عشق بی‌پایان او به مستطیل سبز و پیراهن تیم ملی برزیل باخبرم. او در هر مسابقه‌ای که پا به زمین می‌گذارد، بار مسئولیت سنگینی را به دوش می‌کشد و در واقع ویترین و نماینده میلیون‌ها هوادار عاشق است.»

او در ادامه این پیام با تاکید روی این مسئله که انرژی کلمات می‌توانند مسیرها را تغییر دهند، افزود: «جملات قدرت جادویی دارند و چه بهتر که از این پتانسیل برای اشاعه مهربانی، احترام و تزریق امید استفاده کنیم. من با تمام وجود به تو افتخار می‌کنم عشق من؛ چرا که تو خستگی‌ناپذیر و بی‌رقیب هستی و به زودی همچون یک ققنوس افسانه‌ای، دوباره از خاکستر خود برخواهی خواست و به میادین برمی‌گردی.»

همزمان با این واکنش‌های احساسی، کادر پزشکی فدراسیون فوتبال برزیل نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی پرده از نوع آسیب‌دیدگی این ستاره برداشت و اعلام کرد رافینیا از ناحیه همسترینگ پای راست دچار مصدومیت شده است. طبق اعلام سلسائو، این بازیکن بلافاصله تحت درمان‌های فشرده و فیزیوتراپی قرار گرفته است تا کادر فنی بتواند او را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار داشته باشد.

کاناری‌ها در حال حاضر با تصاحب ۴ امتیاز و به لطف تفاضل گل مثبت ۳، بر کرسی صدرنشینی گروه C تکیه زده‌اند و طبق برنامه، در آخرین و حساس‌ترین بازی خود در مرحله گروهی، روز چهارشنبه برابر تیم ملی اسکاتلند صف‌آرایی خواهند کرد.

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