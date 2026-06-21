خطونشان همسر ستاره برزیل برای رقبا
رافینیا مثل ققنوس از خاکستر برمیخیزد
همسر رافینیا با انتشار پیامی احساسی و حماسی در فضای مجازی، به مصدومیت شدید این ستاره در جریان دیدار مقابل هائیتی واکنش نشان داد و وعده بازگشت قدرتمندانه بال تکنیکی سلسائو را به میادین داد.
به گزارش ایلنا، ناتالیا بلولی، همسر رافینیا ستاره تیم ملی فوتبال برزیل، پس از خروج نگرانکننده این بازیکن از ترکیب سلسائو در نبرد با هائیتی، به سیم آخر زد و با انتشار یک متن بلندبالا به ستایش از روحیه جنگندگی همسرش پرداخت.
او با اشاره به عقبه فکری و شخصیتی این ستاره نوشت: «من به خوبی با مردی که پشت قالب این ورزشکار حرفهای قرار گرفته آشنا هستم. من از اصالت، فروتنی و عشق بیپایان او به مستطیل سبز و پیراهن تیم ملی برزیل باخبرم. او در هر مسابقهای که پا به زمین میگذارد، بار مسئولیت سنگینی را به دوش میکشد و در واقع ویترین و نماینده میلیونها هوادار عاشق است.»
او در ادامه این پیام با تاکید روی این مسئله که انرژی کلمات میتوانند مسیرها را تغییر دهند، افزود: «جملات قدرت جادویی دارند و چه بهتر که از این پتانسیل برای اشاعه مهربانی، احترام و تزریق امید استفاده کنیم. من با تمام وجود به تو افتخار میکنم عشق من؛ چرا که تو خستگیناپذیر و بیرقیب هستی و به زودی همچون یک ققنوس افسانهای، دوباره از خاکستر خود برخواهی خواست و به میادین برمیگردی.»
همزمان با این واکنشهای احساسی، کادر پزشکی فدراسیون فوتبال برزیل نیز با انتشار بیانیهای رسمی پرده از نوع آسیبدیدگی این ستاره برداشت و اعلام کرد رافینیا از ناحیه همسترینگ پای راست دچار مصدومیت شده است. طبق اعلام سلسائو، این بازیکن بلافاصله تحت درمانهای فشرده و فیزیوتراپی قرار گرفته است تا کادر فنی بتواند او را در سریعترین زمان ممکن در اختیار داشته باشد.
کاناریها در حال حاضر با تصاحب ۴ امتیاز و به لطف تفاضل گل مثبت ۳، بر کرسی صدرنشینی گروه C تکیه زدهاند و طبق برنامه، در آخرین و حساسترین بازی خود در مرحله گروهی، روز چهارشنبه برابر تیم ملی اسکاتلند صفآرایی خواهند کرد.