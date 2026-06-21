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ترکیب احتمالی بلژیک مقابل ایران: غیبت دوکو و تغییرات گارسیا در خط حمله

ترکیب احتمالی بلژیک مقابل ایران: غیبت دوکو و تغییرات گارسیا در خط حمله
کد خبر : 1802337
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شیاطین سرخ پس از تساوی مقابل مصر به دنبال کسب پیروزی برابر ایران هستند و احتمال چند تغییر در ترکیب این تیم وجود دارد.

به گزارش ایلنا، بلژیک و ایران روز یکشنبه از ساعت ۱۶ به وقت محلی در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که پس از تساوی دو تیم در بازی نخست مقابل مصر و نیوزیلند، اهمیت زیادی برای سرنوشت گروه G دارد.

بلژیک در نخستین مسابقه خود برابر مصر با نتیجه ۱-۱ متوقف شد و حالا برای حفظ شانس صعود و تثبیت جایگاه خود در گروه، به دنبال پیروزی مقابل ایران است. با این حال، این تیم در این مسابقه جرمی دوکو را در اختیار نخواهد داشت؛ وینگر ۲۴ ساله‌ای که به دلیل عفونت تنفسی از فهرست بازی خارج شده است.

غیبت دوکو باعث شده رودی گارسیا به دنبال راهکار جدیدی در خط حمله باشد. یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها، انتقال لئاندرو تروسار به سمت چپ خط حمله و استفاده از یک بازیکن جدید در سمت راست است.

در این شرایط، دودی لوکباکیو یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای حضور در ترکیب اصلی محسوب می‌شود. این بازیکن در دیدارهای اخیر ملی عملکرد خوبی داشته و در سه مسابقه گذشته خود برای بلژیک چهار گل به ثمر رسانده است.

الکسیس سالماکرز نیز دیگر گزینه گارسیا برای حضور در جناح راست است. این بازیکن که فصل خوبی را در میلان پشت سر گذاشته، پیش از این پنج بار در ترکیب اصلی بلژیک تحت هدایت گارسیا قرار گرفته است.

همچنین شارل د کتلاره و ماتیس فرناندز-پاردو نیز گزینه‌هایی هستند که می‌توانند در برنامه هجومی بلژیک مقابل ایران نقش داشته باشند؛ هرچند احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی کمتر ارزیابی می‌شود.

ترکیب احتمالی بلژیک برای این دیدار به شرح زیر است:

کورتوا؛ مونیِه، انگونده، مچله، کاستانی؛ اونانا، تیلمانس، کوین دی‌بروین؛ لوکباکیو (سالماکرز)، تروسار و د کتلاره

بلژیک علاوه بر دوکو، زنو دباست را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

در سوی مقابل، ایران پس از تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند امیدوار است با کسب نتیجه‌ای مثبت برابر یکی از مدعیان گروه، شانس خود برای صعود را افزایش دهد. مهدی طارمی همچنان مهم‌ترین مهره هجومی تیم ملی ایران به شمار می‌رود.

داوری این مسابقه بر عهده داریو هررا از آرژانتین است.

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