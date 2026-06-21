انتقاد غیرمنتظره سرمربی هلند پس از پنج گل

به گزارش ایلنا، تغییرات تاکتیکی و کلیدی سرمربی هلند خیلی زود و در همان دقایق ابتدایی جواب داد؛ چرا که برایان بروبی که به عنوان مهاجم نوک کار را آغاز کرده بود، در همان ۱۷ دقیقه اول بازی دو بار گلزنی کرد تا پایه‌گذار یک پیروزی مقتدرانه شود.

در دقیقه پنجم بازی، یک ضدحمله سریع و تماشایی با ۷ لمس توپ آغاز شد؛ جایی که بارت فربروگن، سنگربان هلند، با یک ارسال بلند توپ را به بروبی رساند، او نیز کودی خاکپو را در جناحین راه انداخت و سپس با فرار به درون محوطه جریمه، پاس عرضی و زمینی خاکپو را به گل اول تبدیل کرد. دوازده دقیقه بعد، بروبی با عبور از ایزاک هین، مدافع سوئد، روی پاس ارسال‌شده از سوی دنزل دومفریس دبل خود را کامل کرد.

کومان با تحلیل گل اول بازی، زبان به تمجید از عملکرد فوق‌العاده مهاجم تنومند ساندرلند گشود و گفت: «روی گل اول، همه‌چیز همان‌طوری پیش رفت که انتظارش را داشتیم؛ به خوبی می‌دانیم که برایان در این کار تبحر بالایی دارد. این حرکت از بارت فربروگن شروع شد که توپ را به بهترین شکل برای او فرستاد. پس از آن سرعت بالایی به کار دادیم و برایان دوباره مقابل دروازه حاضر بود. شما نمی‌توانید گلی کامل‌تر از این بسازید که استارت آن از دروازه‌بان زده شده باشد.»

کومان بعد از پنج گل هم راضی نشد

با وجود در هم کوبیدن سوئد با نتیجه ۵ بر ۱ - تیمی که پیش از این تونس را با همین نتیجه مقتدرانه مغلوب کرده بود - کومان همچنان پافشاری کرد که لاله‌های نارنجی باید کیفیت خود را ارتقا دهند. در کنار بریس بروبی، خاکپو نیز دو گل به ثمر رساند و کریسنسیو سامرویل گل دیگر تیمش را زد تا پس از ممفیس دپای و خاکپو، به سومین بازیکن تاریخ هلند تبدیل شود که در هر دو بازی اول خود در جام جهانی گلزنی کرده است. با این حال، کومان به لغزش‌های تاکتیکی تیمش در مواجهه با تغییرات تاکتیکی سوئد در جریان بازی اشاره کرد و یادآور شد که تیمش برای حفظ این روند باید به سطح بالاتری برسد.

این سرمربی باتجربه هنگام صحبت درباره عملکرد کلی تیمش، کاملاً واقع‌بین رفتار کرد و گفت: «یک نتیجه عالی به دست آمد، اما لحظات زیادی هم وجود داشت که می‌توانیم درباره‌اش بگوییم: این بخش‌ها می‌توانست بهتر باشد. در آن صورت است که شما یک بازی کامل را ارائه داده‌اید و این مسابقه تقریباً نزدیک به چنین سطحی بود. ما یک نتیجه عالی گرفتیم، اما با وجود این پیروزی ۵ بر ۱، لحظاتی را می‌بینید که وقتی حریف سبک بازی‌اش را تغییر می‌دهد، تشخیص این موضوع برای ما زمان زیادی می‌برد و همین مسئله باعث شد تا قبل از پایان نیمه اول، کمی به دردسر بیفتیم.»

تساوی با ژاپن فشارها را برداشته بود

کومان پس از تساوی ناامیدکننده ۲-۲ در گام نخست مقابل ژاپن، اعتراف کرد که تیمش برای کسب نتیجه تحت فشار سنگینی قرار داشته است. این پیروزی حیاتی آرامش را به اردوی هلند بازگرداند، اما در عین حال یک میثاق تاریخی را نیز ثبت کرد؛ گل دوم خاکپو در این شب، شمار گل‌های این تورنمنت را تنها در ۳۳ بازی به عدد ۱۰۰ رساند که این سریع‌ترین صدتایی شدن گل‌های یک جام جهانی از سال ۱۹۵۸ به شمار می‌رود. کومان با اشاره به کاهش بار روانی، بر اهمیت حیاتی کسب این ۳ امتیاز تاکید کرد.

کومان در این باره توضیح داد: «مشخص است که شما می‌خواهید در هر مسابقه‌ای برنده شوید. همچنین تمایل دارید تورنمنت را با یک پیروزی آغاز کنید تا آرامش به تیم تزریق شود. شاید تعویض‌های ما در این مسابقه بهتر از بازی قبلی شکل گرفت. فشار بیشتری برای بردن این مسابقه روی دوش ما سنگینی می‌کرد و می‌دانستیم که پیروزی در این دیدار یک فرآیند اجباری است. من هیچ استرسی را حس نکردم. شما به عنوان مربی احساس می‌کنید که بازیکنان بعد از آن بازی اول چگونه کار می‌کنند و آورده آن‌ها در تمرینات چیست؛ در آن زمان است که می‌دانید اوضاع روبه‌راه خواهد شد.»

نگرانی از مصدومیت بروبی و تشریح آخرین وضعیت ممفیس دپای

این شب رویایی برای هلندی‌ها کاملاً بدون خبر تلخ نبود، چرا که نمایش درخشان برایان بروبی به دلیل احساس ناراحتی و مصدومیت بدنی نیمه‌کاره ماند. کومان فاش کرد که این مهاجم با یک مشکل احتمالی در میزان آمادگی‌اش روبرو است که ممکن است با به چالش کشیده شدن عمق ترکیب تیم، تغییرات بیشتری را در خط حمله برای بازی‌های آینده ایجاد کند.

کومان با پیش‌بینی وضعیت خط حمله گفت: «شاید دونیل مالن به زودی دوباره در پست مهاجم نوک قرار بگیرد. برایان در اواخر بازی از ناحیه همسترینگ ابراز ناراحتی می‌کرد. کومان همچنین به وضعیت ممفیس دپای که در حال تلاش برای بازگشت به مرز آمادگی کامل است اشاره کرد و افزود: آمادگی بدنی او روز به روز بهتر می‌شود و ممکن است زمانی فرا برسد که بتوان بازی را با ممفیس شروع کرد. اما این موضوع به عملکرد بقیه بازیکنان نیز بستگی دارد. ممفیس از نظر نقشی که دارد بسیار مهم و نسبت به سایر بازیکنان مثبت عمل می‌کند. او در حال حاضر نقش خود را پذیرفته است؛ اگرچه نمی‌دانم این وضعیت تا چه زمانی دوام خواهد داشت.»

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