به گزارش ایلنا، غیبت جرمی دکو، یکی از مهره‌های کلیدی بلژیک، معادلات هجومی این تیم را پیش از دیدار برابر ایران تغییر داده است. بازیکن ۲۴ ساله منچسترسیتی به دلیل بیماری در فهرست تیم برای دومین مسابقه مرحله گروهی حضور نخواهد داشت و رودی گارسیا باید ترکیب جدیدی برای خط حمله تیمش پیدا کند.

محتمل‌ترین راهکار، انتقال لئاندرو تروسار به سمت چپ خط حمله است؛ پستی که دکو معمولاً در آن به میدان می‌رود. تروسار در آرسنال نیز بارها در این منطقه بازی کرده و عملکرد خوبی داشته است. با این تغییر، جایگاه بال راست در ترکیب بلژیک خالی می‌شود و گزینه‌های مختلفی برای پر کردن آن مطرح شده‌اند.

یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها، دودی لوکباکیو است. وینگر بنفیکا در ماه‌های اخیر عملکرد خوبی با پیراهن تیم ملی بلژیک داشته و در سه بازی اخیر ملی چهار گل به ثمر رسانده است.

لوکباکیو که شروع سختی در دوران حضور رودی گارسیا داشت، در اردوهای اخیر اعتماد کادر فنی را جلب کرده است؛ هرچند بیشتر نقش یک بازیکن تعویضی تأثیرگذار را ایفا کرده است. او تنها یک بار در دوران گارسیا از ابتدا بازی کرده که مقابل مکزیک در ماه مارس بود.

این بازیکن درباره شرایط خود گفته بود: «طبیعتاً می‌خواهم در هر مسابقه از ابتدا بازی کنم، اما مهم‌ترین موضوع این است که پیروز شویم و باعث افتخار بلژیک باشیم. می‌خواهم به تیم کمک کنم. حضور در جام جهانی رؤیایی بود که از دوران کودکی داشتم.»

الکسیس سالماکرز نیز گزینه دیگری برای حضور در سمت راست خط حمله است. این بازیکن که فصل خوبی را در میلان پشت سر گذاشته، تاکنون پنج بار زیر نظر گارسیا در ترکیب اصلی قرار گرفته، اما هنوز نتوانسته جایگاه ثابتی در تیم ملی پیدا کند.

دیگو مورِیرا نیز از دیگر گزینه‌هاست، اما در اولویت پایین‌تری نسبت به لوکباکیو و سالماکرز قرار دارد.

در کنار این گزینه‌ها، یک تصمیم متفاوت هم برای گارسیا وجود دارد؛ انتقال شارل دِ کتلاره از خط حمله به کناره‌ها. این بازیکن مقابل مصر نیز برای دقایقی در سمت راست بازی کرد.

در صورت حضور دِ کتلاره در جناحین، احتمال دارد ماتیس فرناندز-پاردو در خط حمله قرار بگیرد. این مهاجم که ملیت خود را از اسپانیا به بلژیک تغییر داده، یکی از دعوت‌شده‌های غیرمنتظره تیم پس از درخشش در لیل فرانسه بوده است.

توماس مونیِه درباره این بازیکن گفت: «ماتیس یک سرباز واقعی است. در فوتبال هیچ چیز رایگان به دست نمی‌آید و او این موضوع را فهمیده است. دعوت شدن به تیم ملی پاداش تلاش‌های اوست. او کیفیت‌های خودش را می‌داند و می‌داند که هنوز می‌تواند پیشرفت زیادی کند.»

گارسیا نیز درباره فرناندز-پاردو اظهار داشت: «امیدوارم تاریخ دوباره تکرار شود و فرناندز-پاردو بتواند به دیووک اوریگی جام جهانی ۲۰۱۴ بلژیک تبدیل شود.»

با این حال، یک گزینه دیگر هم وجود دارد؛ گارسیا می‌تواند تروسار را در سمت راست حفظ کند و جای دکو را به صورت مستقیم با بازیکنی در جناح چپ پر کند. فرناندز-پاردو که ذاتاً یک وینگر چپ است، با سرعت و قدرت انفجاری خود می‌تواند برای هر مدافعی دردسرساز شود.

بلژیک در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف ایران برود؛ مسابقه‌ای که انتخاب جانشین دکو می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌های هجومی شیاطین سرخ داشته باشد.

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