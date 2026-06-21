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تغییرات احتمالی در ترکیب اسپانیا برای دیدار با عربستان

تغییرات احتمالی در ترکیب اسپانیا برای دیدار با عربستان
کد خبر : 1802321
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سرمربی تیم ملی اسپانیا به احتمال تغییرات در ترکیب تیمش برای بازی با عربستان سعودی اشاره کرده است. این دیدار روز یکشنبه در آتلانتا برگزار خواهد شد و سرمربی از تاکتیک رازآلودی برای آماده‌سازی تیم استفاده کرده است

به گزارش ایلنا، لوئیس دلا فوانته در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که ممکن است تغییراتی در ترکیب تیمی که در بازی قبلی مقابل کاپ‌ورد به میدان رفت، ایجاد کند. او در عین حال از برنامه‌اش برای لامین یامال، ستاره جوان تیم، به طور کامل صحبت نکرد.

لامین یامال که به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم شناخته می‌شود، از ماه آوریل به دلیل مصدومیت در ناحیه ساق پا نتوانسته در ترکیب اصلی قرار بگیرد. او در بازی افتتاحیه جام جهانی در نیمه دوم به میدان آمد. دلا فوانته در این خصوص گفت: «لامین در وضعیت خوبی است و این بهترین خبر برای ماست. باید ببینیم آیا می‌خواهیم از او در شروع بازی استفاده کنیم یا او را در دقایق بعدی به میدان بفرستیم.»

در غیاب لامین، اسپانیا در بازی قبلی بدون او و نیکو ویلیامز به میدان رفت و با استفاده از گاوی و فرران تورس عملکرد خوبی داشت. دلا فوانته همچنین به غیبت ویکتور مونیوز به دلیل مصدومیت اشاره کرد و امیدوار است او در مراحل بعدی جام جهانی در دسترس باشد.

ترکیب احتمالی اسپانیا برای این بازی شامل: اونای سیمون؛ لورنت، کوبارسی، لاپورت و کوکورهلا؛ رودری، پدری و فابیان رویز (مری‌نو)؛ لامین یامال (فرران تورس)، دنی اولمو و اویارزابال خواهد بود. اسپانیا همچنین در روز جمعه آینده به مصاف اروگوئه خواهد رفت تا مرحله گروهی را به پایان برساند.

 

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