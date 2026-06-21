خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مالاگا پس از هشت فصل به لالیگا بازگشت

مالاگا پس از هشت فصل به لالیگا بازگشت
کد خبر : 1802319
لینک کوتاه کپی شد.

مالاگا با پیروزی برابر آلمریا موفق شد پس از هشت سال به لالیگا بازگردد. این تیم با نتیجه ۲-۱ در زمین حریف به پیروزی رسید و به دسته اول فوتبال اسپانیا صعود کرد.

به گزارش ایلنا، مالاگا که تحت هدایت خوان فرانسیسکو فونس قرار دارد، پس از حذف آلمریا و کسب این پیروزی، به جمع تیم‌های لیگ برتر پیوست. این تیم در حالی به لالیگا بازگشت که در فصل گذشته نتوانسته بود در این رقابت‌ها حضور داشته باشد.

مالاگا به همراه ریسینگ و دپورتیوو لاکرونیا به لالیگا صعود کرده و حالا باید منتظر رقابت‌های جدید باشد. همچنین، تیم کاستلون همچنان به عنوان رقیب مالاگا در این فصل باقی خواهد ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی