مالاگا پس از هشت فصل به لالیگا بازگشت

به گزارش ایلنا، مالاگا که تحت هدایت خوان فرانسیسکو فونس قرار دارد، پس از حذف آلمریا و کسب این پیروزی، به جمع تیم‌های لیگ برتر پیوست. این تیم در حالی به لالیگا بازگشت که در فصل گذشته نتوانسته بود در این رقابت‌ها حضور داشته باشد.

مالاگا به همراه ریسینگ و دپورتیوو لاکرونیا به لالیگا صعود کرده و حالا باید منتظر رقابت‌های جدید باشد. همچنین، تیم کاستلون همچنان به عنوان رقیب مالاگا در این فصل باقی خواهد ماند.

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