شوک بزرگ فن دایک در شب فتح تگزاس

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه لاله‌های نارنجی یک کلاس درس واقعی را در داخل زمین ارائه دادند تا سوئد را در یک بازی یک‌طرفه با نتیجه سنگین ۵ بر ۱ در هم بکوبند، اما فن دایک نتوانست کاملاً بسلامت از این نبرد نفس‌گیر خارج شود؛ چرا که او با یک ضربه شدید مواجه شد و موجی از نگرانی و وحشت زودرس را در میان کادر فنی هلند ایجاد کرد.

مدافع برجسته لیورپول پس از به صدا درآمدن سوت پایان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی NOS به تشریح جزییات این حس عجیب و نگران‌کننده بدنی که بلافاصله پس از یک برخورد شدید تجربه کرده بود پرداخت و گفت: «ضربه سختی به باسنم وارد شد و دیگر بالای پایم را حس نمی‌کردم، برای همین اوضاع کمی دیوانه‌کننده به نظر می‌رسید. اما احتمالاً فقط یک گرفتگی عصب بوده است.»

کاپیتان نگرانی‌ها را ضربه‌فنی کرد

دیدار بعدی لاله‌های نارنجی مقابل تونس، جاده‌ای است که فن‌ دایک با عبور از آن، رکورد بیشترین کاپیتانی تاریخ فوتبال هلند در جام جهانی را به تنهایی تصاحب خواهد کرد. او در حال حاضر با ۷ کاپیتانی در مسابقات جام جهانی، در کنار اسطوره‌های نامداری چون یوهان کرایف، جیووانی فن برونکهورست، فرانک دی‌بوئر و رود کرول قرار دارد.

با وجود ضربه شدید، او انتظار ندارد که در آینده با چالش بزرگی روبرو شود و معتقد است که می‌تواند طی روزهای آینده بدون مشکل به تمرینات گروهی ملحق شده و در اختیار کادر فنی قرار بگیرد. فن دایک در پایان صحبت‌هایش گفت: «فکر نمی‌کنم مشکل خیلی جدی باشد، اما به زودی وضعیت دقیق را خواهیم دید.»

اعتراف تلخ هافبک بارسلونا پس از فتح هیوستون

ترس از مصدومیت فن دایک تنها دغدغه پزشکی ارتش رونالد کومان نبود، چرا که فرنک دی‌یونگ، هافبک محوری و مهره اصلی خط میانی نیز پیش از این بازی با ابهامات زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب فیکس مواجه بود. این هافبک خلاق فاش کرد که مشکلات بدنی او به حادثه‌ای در اواسط هفته و در جریان تمرینات آماده‌سازی تیم بازمی‌گردد. دی‌یونگ در این رابطه توضیح داد: «ما در تمرین یک برخورد شدید داشتیم و من هم در آن آسیب دیدم. ضربه جزیی به من وارد شد اما در نهایت اوضاع برای بازی کردن جفت‌وجور شد.»

اگرچه دی‌یونگ توانست در پیروزی روز شنبه برای تیمش به میدان برود، اما اعتراف کرد که در طول مسابقه فرسنگ‌ها با یک بازی بدون درد فاصله داشته است. او اشاره کرد که در جریان بازی قطعاً درد را احساس می‌کرده، هرچند این درد هنوز قابل مدیریت بوده است. در حالی که حضور او در تمرینات روزهای آینده همچنان با علامت سوال روبرو است، این هافبک به روند بهبودی خود خوش‌بین است.

دی‌یونگ در پایان خاطرنشان کرد: «باید ببینیم بدن من چه واکنشی به این مسابقه نشان خواهد داد، اما من به این موضوع و بهبودی کامل اعتماد دارم.»

خط‌ونشان لاله‌های نارنجی برای صدرنشینی

هلند پس از یک شروع بی‌رمق و تساوی مقابل ژاپن که انتقادهای تندی را علیه تاکتیک‌های رونالد کومان برانگیخت، با یک نمایش هجومی و ویرانگر مقابل سوئد به مسابقات بازگشت. کودی خاکپو با ثبت یک بریس درخشان، فرماندهی این پیروزی قاطع را بر عهده داشت و برایان بروبی نیز دو بار دروازه حریف را باز کرد تا کار سوئد خیلی زود تمام شود.

اگرچه آنتونی ایلانگا یکی از گل‌های خورده را برای سوئد جبران کرد، اما کریسنسیو سامرویل مهر پایانی را بر این نمایش فوق‌العاده کوبید. شاگردان کومان با خنثی کردن کامل تیمی که پیش از این تونس را ۵ بر ۱ در هم کوبیده بود، اکنون با اقتدار در صدر جدول گروه قرار دارند و تنها به یک پیروزی مقابل تونس در بازی نهایی نیاز دارند تا صدرنشینی خود را رسماً تضمین کنند.

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