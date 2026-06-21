هلند رکورد جدیدی در جام جهانی ثبت کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند که در اولین بازی خود در این دوره از رقابت‌ها برابر ژاپن به تساوی ۲-۲ رسید، در دومین دیدار خود به راحتی سوئد را شکست داد. این پیروزی در حالی به دست آمد که هلندی‌ها با دو گل از برایان بروبی و کودی گاکپو، برتری خود را به نمایش گذاشتند و سوئدی‌ها را به شدت تحت فشار قرار دادند.

هلند با این پیروزی، به صدر جدول گروه خود صعود کرد و با ۴ امتیاز در انتظار نتیجه بازی تونس و ژاپن است. این تیم همچنین با این پیروزی، رکورد ۱۴ بازی بدون باخت در تاریخ جام جهانی را به ثبت رساند و رکورد ۱۸ بازی بدون باخت در مرحله گروهی را نیز شکست.

آخرین شکست هلند به فینال جام جهانی ۲۰۱۰ برابر اسپانیا برمی‌گردد. از آن زمان، این تیم در دو مرحله حذفی به ضربات پنالتی شکست خورده و در آمار رسمی به عنوان باخت محسوب نمی‌شود. هلند در سال ۲۰۱۴ در نیمه‌نهایی برابر آرژانتین و در سال ۲۰۲۲ در مرحله یک‌چهارم نهایی به همین شکل حذف شده است. این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز شرکت نکرد.

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