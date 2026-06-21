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قیمت بالای ستاره مدنظر لیورپول توسط لایپزیش

قیمت بالای ستاره مدنظر لیورپول توسط لایپزیش
کد خبر : 1802310
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باشگاه لایپزیش قیمت بالایی برای مدافع خود، دیوماند، تعیین کرده است که توجه لیورپول را به خود جلب کرده است.

به گزارش ایلنا، لایپزیش به دنبال حفظ بازیکن کلیدی خود، قیمت دیوماند را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که لیورپول به دنبال تقویت خط دفاعی خود در فصل نقل و انتقالات است.

گفته می‌شود که لیورپول به شدت به جذب این مدافع جوان علاقه‌مند است و آماده است تا برای به خدمت گرفتن او مذاکراتی را آغاز کند. با این حال، قیمت بالای تعیین شده توسط لایپزیش ممکن است مانع از این انتقال شود.

در حال حاضر، لیورپول باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است برای جذب دیوماند هزینه بالایی را پرداخت کند یا به گزینه‌های دیگر فکر کند.

 

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