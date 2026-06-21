برنامه مسابقات امروز و بامداد فردا جام جهانی ۲۰۲۶: تیم ملی به میدان میرود
رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و بامداد فردا با برگزاری چهار دیدار از مرحله گروهی پیگیری خواهد شد که در مهمترین مسابقه، تیم ملی ایران به مصاف بلژیک میرود.
به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار امروز، تیمهای اسپانیا و عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آتلانتا آمریکا برابر یکدیگر قرار میگیرند. سپس از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی ایران در ورزشگاه سوفای به مصاف بلژیک خواهد رفت.
بامداد دوشنبه نیز اروگوئه از ساعت ۰۱:۳۰ در ورزشگاه هارد راک میامی مقابل کیپورد صفآرایی میکند و در آخرین مسابقه این برنامه، نیوزیلند و مصر از ساعت ۰۴:۳۰ در ورزشگاه ونکوور به مصاف هم خواهند رفت.
برنامه کامل مسابقات امروز و بامداد فردا به شرح زیر است:
اسپانیا - عربستان | یکشنبه ۳۱ خرداد | ساعت ۱۹:۳۰ | ورزشگاه آتلانتا
بلژیک - ایران | یکشنبه ۳۱ خرداد | ساعت ۲۲:۳۰ | ورزشگاه سوفای
اروگوئه - کیپورد | دوشنبه ۱ تیر | ساعت ۰۱:۳۰ | ورزشگاه هارد راک میامی
نیوزیلند - مصر | دوشنبه ۱ تیر | ساعت ۰۴:۳۰ | ورزشگاه ونکوور
این دیدارها در چارچوب رقابتهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.