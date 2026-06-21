به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار امروز، تیم‌های اسپانیا و عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آتلانتا آمریکا برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. سپس از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی ایران در ورزشگاه سوفای به مصاف بلژیک خواهد رفت.

بامداد دوشنبه نیز اروگوئه از ساعت ۰۱:۳۰ در ورزشگاه هارد راک میامی مقابل کیپ‌ورد صف‌آرایی می‌کند و در آخرین مسابقه این برنامه، نیوزیلند و مصر از ساعت ۰۴:۳۰ در ورزشگاه ونکوور به مصاف هم خواهند رفت.

برنامه کامل مسابقات امروز و بامداد فردا به شرح زیر است:

اسپانیا - عربستان | یکشنبه ۳۱ خرداد | ساعت ۱۹:۳۰ | ورزشگاه آتلانتا

بلژیک - ایران | یکشنبه ۳۱ خرداد | ساعت ۲۲:۳۰ | ورزشگاه سوفای

اروگوئه - کیپ‌ورد | دوشنبه ۱ تیر | ساعت ۰۱:۳۰ | ورزشگاه هارد راک میامی

نیوزیلند - مصر | دوشنبه ۱ تیر | ساعت ۰۴:۳۰ | ورزشگاه ونکوور

این دیدارها در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

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