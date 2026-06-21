به گزارش ایلنا، یک نفس راحت و دسته‌جمعی در اردوی تیم ملی انگلیس کشیده شد؛ چرا که مارکوس رشفورد و دکلان رایس هر دو در تمرینات روز شنبه پا به توپ شدند و بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان تمرین کردند. رشفورد که در جریان پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و گلزنی کرد، با یک مصدومیت جزیی عضلانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. از سوی دیگر، رایس نیز در دقیقه ۷۲ همان بازی افتتاحیه به دلیل احساس ناراحتی در ناحیه کمر و همسترینگ از زمین مسابقه تعویض شده بود.

به گزارش گاردین، هر دو بازیکن در طول آیتم‌های تمرینی و پاسکاری‌های تیمی که زیر نظر توماس توخل برگزار شد، کاملاً آزادانه و بدون درد حرکت می‌کردند. انتظار می‌رود رایس به عنوان نایب‌کاپیتان سه‌شیرها و قلب تپنده خط میانی، جایگاه خود را در ترکیب اصلی حفظ کند، در حالی که رشفورد نیز پس از اثبات آمادگی بدنی خود در پی استراحت روز جمعه، حالا آنتونی گوردون را برای قرار گرفتن در جناح چپ خط حمله به چالش می‌کشد.

ساکا همچنان در قرنطینه پزشکی

برخلاف اخبار امیدوارکننده درباره رشفورد و رایس، وضعیت بوکایو ساکا همچنان با احتیاط و وسواس شدیدی از سوی کادر پزشکی دنبال می‌شود. وینگر سرشناس آرسنال در تمرینات گروهی روی چمن در کانزاس‌سیتی حاضر نشد و به جای آن در سالن بدنسازی ماند تا یک برنامه تمرینی انفرادی و ویژه را پشت سر بگذارد. با این شرایط، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد که ساکا در نبرد روز سه‌شنبه مقابل غنا در بوستون، بار دیگر کار را از روی نیمکت ذخیره‌ها آغاز خواهد کرد.

توخل به وضوح درباره چالش‌های پیش روی مهاجم ستاره خود صحبت کرد و پرده از این واقعیت برداشت که ساکا در حال حاضر با یک مصدومیت کهنه و مداوم در ناحیه تاندون آشیل دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود اهمیت غیرقابل انکار او در فاز هجومی سه‌شیرها، کادر پزشکی به هیچ وجه مایل نیست روی این بازیکن برای حضور ۹۰ دقیقه‌ای ریسک کند؛ به ویژه پس از اینکه او در اوایل هفته جاری در دیدار افتتاحیه در دالاس نیز تنها برای دقایقی کوتاه به عنوان یار تعویض وارد زمین شده بود.

فرصت طلایی در دست ستاره چلسی

با توجه به دور بودن ساکا از شرایط فیکس، درها برای نونی مادوئکه کاملاً باز است تا به حضور خود در ترکیب اصلی ادامه دهد. مادوئکه در دیدار مقابل کرواسی در پست وینگر راست به میدان رفت و اکنون گزینه اصلی توخل برای حفظ این جایگاه است؛ آن هم در شرایطی که انگلیس به دنبال تثبیت موقعیت خود در صدر جدول گروه L است. رویکرد محتاطانه توخل در قبال ساکا به وضوح نشان می‌دهد که این سرمربی آلمانی در حال حفظ کردن وینگر خود برای مراحل حذفی و حساس تورنمنت است.

توخل با تایید این استراتژی در مواجهه با خبرنگاران گفت: «ساکا در حال مدارا با مصدومیت آشیل است و هنوز آمادگی لازم برای همراهی ۹۰ دقیقه‌ای تیم را ندارد.» این اعتراف صریح و شفاف تایید می‌کند که کادر فنی انگلیس، در دسترس بودن طولانی‌مدت این ستاره را به فیکس کردن زودهنگام او ترجیح می‌دهد و به عمق اسکواد و مهره‌های باکیفیت خود - که زهردار بودنشان را در نیمه دوم دیدار با کرواسی ثابت کردند - اعتماد کامل دارد.

هری کین به دنبال شکستن رکورد لینه کر

هری کین در نظر دارد فرم فوق‌العاده خود را در دیدار مقابل غنا نیز حفظ کند و به آمار گلزنی خود در جام جهانی بیفزاید؛ مهاجمی که با بریس تماشایی خود در مقابل کرواسی، شمار گل‌های خود در ادوار این تورنمنت بزرگ را به عدد ۱۰ رساند.

مهاجم تیزهوش بایرن مونیخ با دو گلی که در بازی قبل به ثمر رساند، با رکورد تاریخی و ماندگار گری لینکر به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس در مسابقات جام جهانی مساوی کرد. این ستاره فرصتی طلایی دارد تا با باز کردن دروازه غنا، از لینکر عبور کرده و این رکورد باارزش را به تنهایی به نام خود سند بزند.

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