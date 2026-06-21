به گزارش ایلنا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال با انتقاد شدید از عملکرد و تصمیمات اخیر هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، به فضای بلاتکلیفی حاکم بر مسابقات تاخت. او با اشاره به سردرگمی دو ماهه باشگاه‌ها اعلام کرد که فدراسیون در این ۶۰ روز هیچ استراتژی مشخصی برای برگزاری یا عدم برگزاری رقابت‌ها نداشته و بدنه فوتبال را در برزخ قرار داده است.

تاجرنیا با زیر سوال بردن اولویت‌های فدراسیون فوتبال اظهار داشت که در طول این مدت، هیچ صحبتی از تعیین تکلیف جام حذفی به میان نیامده، اما در مقابل، مباحث مربوط به برگزاری تورنمنت سه‌جانبه و صدور آرای کمیته استیناف به طور مداوم مطرح شده است. او تأکید کرد این نوع رفتار و جبهه‌گیری‌ها، شائبه بی‌اهمیت بودن جام حذفی برای ارکان فدراسیون را به شدت تقویت می‌کند.

وی با اشاره به انگیزه‌های این فصل آبی‌پوشان پایتخت توضیح داد که دغدغه اصلی استقلال، رتبه‌های دوم و سوم جدول نیست؛ چرا که آن‌ها با بستن تیمی قدرتمند و منسجم، تنها با هدف جبران ناکامی‌های فصل گذشته پا به مسابقات گذاشته‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال در پایان به تناقض رفتاری مسئولان اشاره کرد و یادآور شد که فدراسیون پیش از این اصرار داشت باشگاه‌ها به صورت کتبی تعهد دهند که آمادگی ادامه لیگ پس از پایان جام جهانی را دارند. به گفته تاجرنیا، استقلال نیز بر اساس همین مواضع رسمی فدراسیون، بازیکنان خود را در وضعیت آماده‌باش و استندبای نگه داشته بود، اما اکنون با رویکرد متفاوتی مواجه شده است.

در ادامه این پیگیری‌ها، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در مواجهه با پرسش خبرنگاران درباره وضعیت نقل‌وانتقالات باشگاه ترجیح داد جزییات را پنهان نگه دارد و تنها به این جمله بسنده کرد: «در این خصوص در آینده نزدیک صحبت می‌کنیم.»

او در تشریح آخرین موضع رسمی باشگاه استقلال پیرامون سرنوشت جام حذفی، از رایزنی‌های خود رونمایی کرد و گفت: «جلساتی با باشگاه‌های دیگر داشتم. درباره جام حذفی تنها یک تیم اعلام کرد که امکان حضور در رقابت‌ها را ندارد.»

مدیریت استقلال با تاکید بر ضرر سنگین آبی‌ها از لغو احتمالی این مسابقات، فدراسیون را به چالش کشید و اظهار داشت: «جامی که می‌توانیم بگیریم را اگر نگیریم، ضرر کرده‌ایم. اگر تسلیم حرف کارشناسی هستیم، چرا در ۶۰ روز مدام از لیگ صحبت کردید اما از جام حذفی چیزی نگفتید؟ در هندبال لیگ برگزار شد.»

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