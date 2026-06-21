به گزارش ایلنا، کودی خاکپو ستاره بی‌چون‌وچرای میدان برای هلند بود؛ مهاجم لیورپول گل اول بازی را برای برایان بروبی ساخت و این مهاجم نیز بعد از اینکه روی پاس دقیق و پویای دنزل دومفریس در موقعیت دروازه خالی قرار گرفت، حساب کار را ۲ بر ۰ کرد. دومفریس در همان ابتدای نیمه دوم خاکپو را راه انداخت تا گل سوم به ثمر برسد و بهترین بازیکن هلند در جام جهانی ۲۰۲۲، در دقیقه ۵۴ نیز با همان سبک همیشگی خود یعنی حرکت به عرض و ضربه با پای راست، دوباره دروازه را باز کرد.

آنتونی ایلانگا روی پاس عمقی و فوق‌العاده الکساندر ایساک یکی از گل‌های خورده سوئد را جبران کرد، اما در ادامه کریسنسیو سامرویل مهر تاییدی بر نمایش به‌شدت تحسین‌برانگیز لاله‌های نارنجی زد؛ تیمی که اکنون در صورت پیروزی مقابل تونس در بازی آخر، شانس بسیار بالایی برای سرگروهی خواهد داشت.

ارزشیابی عملکرد تک‌تک بازیکنان تیم ملی هلند

خط دروازه و مدافعان

بارت فربروگن (۷ از ۱۰): او چند مهار عالی داشت تا برتری دو گله تیمش را تا پایان نیمه اول حفظ کند، روی گل تسلی‌بخش سوئدی‌ها کاری از دستش برنمی‌آمد.

دنزل دومفریس (۸ از ۱۰): مدافع راست جدید رئال مادرید با لقمه‌های آماده‌ای که برای گلزنی بروبی و خاکپو مهیا کرد، کیفیت خود را به رخ کشید. اگر دومفریس آماده بماند، در طول تورنمنت به یک کابوس واقعی برای مدافعان چپ حریفان تبدیل خواهد شد.

یان پاول فن هکه (۶ از ۱۰): یک کار دفاعی عالی انجام داد تا مانع از شوت‌زنی ویکتور گیوکرش در موقعیت مناسب نیمه اول شود و در به گردش درآوردن توپ نیز عملکرد قابل قبولی داشت.

ویرجیل فن دایک (۷ از ۱۰): یک نمایش مقتدرانه و فرماندهی همیشگی از کاپیتان هلند؛ هرچند حرکات الکساندر ایساک در برخی دقایق برای او دردسرساز شد.

میکی فن ده فن (۴ از ۱۰): مدافع همه‌فن‌حریف و سرعتی تاتنهام یک استارت خوب از جناح چپ داشت و بسیار بدشانس بود که پاس زیبای او در محوطه جریمه به دونیل مالن نرسید. ضعف موقعیت‌گیری او بار دیگر این بار توسط ایلانگا برملا شد؛ بازیکنی که بعداً به او لایی هم زد. او قطعاً حلقه ضعیف این خط دفاعی است، چرا که به هیچ وجه یک مدافع چپ نیست.

خط هافبک

رایان گراونبرخ (۸ از ۱۰): هافبک لیورپول تک‌وتوک پاس‌های اشتباهی داشت، اما در تمام طول ۹۰ دقیقه با اعتماد به نفس بالا و کیفیت فوق‌العاده‌ای به بازی خود ادامه داد.

فرنک دی‌یونگ (۷ از ۱۰): نقش اصلی را در شروع طوفانی هلند داشت. هافبک بارسلونا هم در توپ‌گیری و هم در پخش توپ درخشان بود. دی‌یونگ همچنین پایه‌گذار حمله‌ای بود که منجر به گل دوم خاکپو شد، اما از آن لحظه به بعد کم‌کم افت کرد و در حوالی دقیقه ۶۰ تعویض شد.

تیجانی ریندرز (۶ از ۱۰): با فرستادن خاکپو به فضای خالی، نقش خود را روی گل اول ایفا کرد، اما در بیشتر دقایق بازی ساکت بود و درست قبل از گل ایلانگا، توپ را لو داد و چند لحظه بعد هم تعویض شد.

خط حمله

دونیل مالن (۴ از ۱۰): مهاجم همه‌فن‌حریف رم خطرات جدی را روی کریدور راست ایجاد کرد، اما یک پاس عرضی ساده را که می‌توانست تبدیل به گل سوم بروبی شود، خراب کرد. تعویض او در بین دو نیمه غافلگیرکننده بود اما عملکرد سامرویل ثابت کرد که تصمیم کادر فنی کاملاً درست بوده است.

برایان بروبی (۸ از ۱۰): چه تاثیری روی بازی گذاشت! بروبی که پیش از این در ۱۲ بازی ملی خود تنها یک گل به ثمر رسانده بود، در اولین حضور فیکس خود در جام جهانی، دو بار در ۱۷ دقیقه ابتدایی گلزنی کرد. هر دو گل ضربات آخر ساده‌ای بودند، اما این مهاجم تنومند ساندرلند نشان داد که یک نقطه اتکای ایده‌آل برای خط حمله هلند است.

کودی خاکپو (۹ از ۱۰): این وینگر چپ اغلب هواداران لیورپول را کلافه می‌کند، اما او با فرستادن یک پاس عرضی زمینی و دقیق که قفل بازی را توسط بروبی شکست و سپس با زدن دو گل، پیام محکمی به منتقدانش و آندونی ایرائولا، سرمربی جدید قرمزها داد.

این بازیکن ۲۷ ساله شاید ثبات نداشته باشد، اما «کودی خاکپوی نسخه جام جهانی» بازیکن به‌شدت ترسناکی است. او اکنون گل‌های بیشتری در مراحل نهایی جام جهانی نسبت به یوهان کرایف برای کشورش به ثمر رسانده است.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

کریسنسیو سامرویل (۸ از ۱۰): او جایگاهش در ترکیب اصلی را به خاطر بروبی از دست داد، اما با بازی درخشانش در نیمه دوم، همکاری با دومفریس روی گل سوم، دادن پاس گل به خاکپو و سپس زدن یک شوت زمینی فوق‌العاده از پشت محوطه جریمه، احتمالاً جای مالن را برای بازی با تونس خواهد گرفت.

گاس تیل (۶ از ۱۰): در دقیقه ۵۹ به جای ریندرز وارد زمین شد و در کمربند میانی تلاش زیادی انجام داد.

تین کوپماینرز (۶ از ۱۰): هافبک یوونتوس به عنوان بخشی از تعویض دوگانه همزمان با تیل به زمین آمد و به تیمش برای کنترل جریان مسابقه کمک کرد.

ممفیس دپای (بدون نمره): در فاصله کمتر از ۲۰ دقیقه به پایان بازی به جای بروبی وارد زمین شد و با پیدا کردن سامرویل در فضای خالی، یک پاس گل به نام خود ثبت کرد.

نوآ لنگ (بدون نمره): تنها در آخرین دقیقه وقت‌های قانونی بازی به زمین فرستاده شد.

رونالد کومان (۸ از ۱۰): پس از تحمل انتقادات فراوان بابت تساوی ۲-۲ مقابل ژاپن، این سرمربی به خاطر فیکس کردن بروبی و روانه کردن سامرویل به زمین در بین دو نیمه، شایسته تمجید است. کومان باید بازی گرفتن از فن ده فن در پست مدافع چپ را متوقف کند، چرا که این بازیکن تاتنهام در این پست به یک نقطه ضعف بزرگ تبدیل شده است.

منبع: گل

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