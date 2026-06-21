به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و تونس در دومین بازی خود در گروه F جام جهانی از ساعت 7:30 صبح امروز (یکشنبه) در ورزشگاه مونتری مکزیک به مصاف هم رفتند تا برگزار کننده هزارمین بازی تاریخ جام‌های جهانی باشند. در نهایت این ژاپنی‌ها بودند که با نتیجه 4 بر صفر پیروز شدند.

با توجه به فرمت جدید جام جهانی و حضور 48 تیم و صعود 32 تیم به مرحله حذفی، کسب 4 امتیاز ضریب اطمینان بالایی برای صعود یک تیم خواهد بود و حالا ژاپن با این شرایط تقریبا خیالش از این بابت راحت است و با آرامش بیشتری نسبت به سوئد حریف بعدی‌شان در بازی سوم خود حضور پیدا خواهد کرد. ژاپن پیش از این در جام‌ جهانی 2018 و 2022 توانسته بود از مرحله گروهی صعود کند.

سامورایی‌ها که در بازی اول خود مقابل هلند نمایش خوبی داشتند و توانستند هلندی‌ها را با گل دقایق پایانی خود با نتیجه 2-2 متوقف کنند، در بازی با تونس از ابتدا بازی را پرقدرت شروع کرد و در چهارمین دقیقه توسط کامادا به گل نخست دست پیدا کردند. ژاپن در دقیقه 15 هم تا آستانه به ثمر رسیدن گل دوم رفت اما به دلیل اینکه توپ کامل از خط دروازه تونس رد نشده بود پس از بازبینی صحنه توسط VAR گل تایید نشد.

در ادامه بازی باز هم این ژاپن بود که عطش گلزنی داشت و مزد بازی هوشمندانه و منظم خود را گرفت و در دقیقه 31 توسط اوئدا به گل دوم رسید.

در نیمه دوم تونس کمی بهتر بازی و سعی کرد کمتر به حریف موقعیت و فضا بدهد اما شاگردان هروه رنار باز هم متزلزل ظاهر شدند و ژاپن در دقیقه 69 توسط ایتو به گل سوم رسید. این پایان کار برای دو تیم نبود و در دقیقه 84 اوئدا گل دوم خود و چهارم تیمش را به ثمر رساند. تونس هم نتوانست با سرمربی جدید خود هروه رنار کاری از پیش ببرد و همانطور که مربی فرانسوی این تیم پیش از بازی گفته بود خبری از جادو نبود و تیم آفریقایی خیلی زود از جام جهانی 2026 کنار رفت.

استوان کوارچ رومانیایی قضاوت این بازی را برعهده داشت.

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