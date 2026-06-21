به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان برای پیدا کردن پاسخ گل حریف به شدت با چالش مواجه شد؛ چرا که ساحل عاج علاوه بر دفاع سخت‌کوشانه و منظم، به لطف درخشش دیوماندی که غول‌های اروپایی برای خریدش دندان تیز‌ کرده‌اند، و البته آماد دیالو در جناح مقابل، یک تهدید دائمی و خطرناک در ضد حملات بود. شاگردان یولیان ناگلزمان سرانجام در دقیقه ۶۸ قفل بازی را شکستند و کار را به تساوی کشاندند. این گل تماماً حاصل هوش سرمربی بود؛ جایی که ندیم امیری، دیگر بازیکن تعویضی ژرمن‌ها، توپ را روی دروازه فرستاد تا اونداو با یک ضربه والی تماشایی بازی را مساوی کند.

فیل‌ها این شانس را داشتند که در اواخر مسابقه پیروز میدان شوند؛ زمانی که نیکولاس پپه توپ را برای سیمون آدینگرا در محوطه جریمه مهیا کرد، اما این مهاجم تحت قرارداد ساندرلند در حالتی غیرقابل باور به جای شلیک ضربه تک‌ضرب، تصمیم به کنترل توپ گرفت و به خاطر این بی‌دقتی و هدر دادن موقعیت به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن مجازات شد.

در چهارمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده، فلیکس انمچا با یک پاس عمقی و خط‌کشی‌شده اونداو را صاحب توپ کرد تا او نیز طبق انتظار فرصت را به گل تبدیل کند؛ گلی که آمار خیره‌کننده ۳ گل در دو بازی جام جهانی را برای این یار تعویضی و طلایی بی‌چون‌وچرای مانشافت ثبت کرد.

ارزشیابی عملکرد بازیکنان تیم ملی آلمان

خط دروازه و مدافعان

مانوئل نویر (۶ از ۱۰):

حضور این سنگربان باسابقه در ترکیب اصلی همچنان باعث دوپاره شدن نظرات کارشناسان است، اما او روی گل فرانک کسیه تقصیر چندانی نداشت و کار خاصی از دستش برنمی‌آمد.

یوشوا کیمیش (۵ از ۱۰):

او در همان دقایق ابتدایی یک سانتر فوق‌العاده را برای هاورتز فرستاد، اما بیشتر زمان نیمه اول را صرف تلاش - و البته ناکامی - برای مهار دیوماندی کرد. با این حال، او پس از شروع نیمه دوم عملکرد به مراتب بهتری از خود ارائه داد.

جاناتان تاه (۶ از ۱۰):

تمام تلاش خود را به کار برد تا در مهار دیوماندی به کیمیش کمک کند و در جریان بازی و به گردش درآوردن توپ نیز عملکرد قابل قبولی داشت.

نیکو اشلوتربک (۵ از ۱۰):

او پس از پیچ خوردن مچ پایش تا پایان نیمه اول به بازی ادامه داد، اما این آسیب‌دیدگی به وضوح روی حرکات و پاس‌های او تاثیر منفی گذاشته بود و به همین دلیل در بین دو نیمه جای خود را به آنتونیو رودیگر داد.

ناتانیل براون (۶ از ۱۰):

او بسیار بدشانس بود که بلاک فوق‌العاده‌اش روی ضربه دیالو مانع از فروپاشی دروازه نشد و در ریباند کسیه قفل بازی را شکست. بازیکن منچستریونایتد در طول مسابقه برای او دردسرهای زیادی درست کرد، اما براون در نهایت توانست در این دوئل تا حدی برنده خارج شود.

خط هافبک

فلیکس انمچا (۸ از ۱۰):

انمچا بدون شک بهترین بازیکن آلمان در نیمه اول بود؛ او با جنگندگی و انرژی فوق‌العاده خود بارها توپ را از حریف ربود و تیمش را به جلو راند. او در آخرین لحظات بازی نیز با یک پاس بی‌نقص برای اونداو، سند پیروزی آلمان را امضا کرد.

الکساندر پاولوویچ (۴ از ۱۰):

او تصور می‌کرد که گل اول بازی را به ثمر رسانده اما ضربه سر او به دلیل خطای ناشیانه روی یحیی فوفانا به درستی مردود اعلام شد. پاولوویچ در مجموع چیز خاصی برای ارائه نداشت و پیش از اواسط نیمه دوم جای خود را به ندیم امیری داد.

خط حمله

لروی سانه (۳ از ۱۰):

این وینگر سرشناس در طول ۶۰ دقیقه‌ای که در داخل مستطیل سبز حضور داشت، کاملاً محو و بی‌اثر بود.

جمال موسیالا (۴ از ۱۰):

ژرمن‌ها به کارایی بسیار بیشتری از شماره ۱۰ خود نیاز داشتند؛ بازیکنی که برای تحمیل خود به جریان مسابقه به شدت با مشکل مواجه شد و تعویض او پس از گذشت یک ساعت از بازی اصلاً عجیب نبود.

فلوریان ویرتز (۶ از ۱۰):

او در نیمه اول مشتاق‌ترین هافبک هجومی آلمان برای خلق موقعیت نشان داد و با حرکات پا به توپ و تکنیکی خود فضای خوبی ایجاد کرد، اما ضربه نهایی‌اش کم‌جان بود و راحت در اختیار دروازه‌بان قرار گرفت. به همین دلیل او از تعویض‌های زنجیره‌ای ناگلزمان در نیمه دوم جان سالم به در برد، هرچند ویرتز همچنان در زدن ضربات آخر بی‌دقت است.

کای هاورتز (۶ از ۱۰):

او با یک ضربه سر تماشایی فوفانا را وادار به واکنش کرد و یک گل او نیز به دلیل خطا روی امانوئل اگبادو مردود شد. او حالا با درخشش خیره‌کننده اونداو، فشار سنگینی را برای حفظ جایگاهش در ترکیب اصلی حس خواهد کرد.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

آنتونیو رودیگر (۶ از ۱۰):

او جایگزین اشلوتربک مصدوم شد و در حالی که در کارهای دفاعی مستحکم نشان داد، عجیب‌ترین حرکتش یک شوت بی‌هدف و احمقانه از راه دور بود که با فاصله زیاد به بیرون رفت.

دنیز اونداو (۷ از ۱۰):

یار تعویضی و طلایی آلمان باز هم زهر خود را ریخت؛ این بار تنها هشت دقیقه پس از ورودش به زمین، با یک شوت والی بسیار کنترل‌شده و با آرامش کار را تمام کرد.

ندیم امیری (۷ از ۱۰):

او برای سرعت دادن به کمربند میانی به جای پاولوویچِ کند وارد زمین شد و خیلی زود با یک پاس گل تماشایی برای اونداو، تاثیرگذاری خود را نشان داد.

جیمی لولینگ (۵ از ۱۰):

او به عنوان بخشی از تعویض سه‌گانه همزمان با اونداو و امیری به زمین آمد، اما نتوانست تاثیری مشابه آن‌ها بگذارد و در حفظ مالکیت توپ تا حدی بی‌دقت عمل کرد.

لئون گورتزکا (بدون نمره):

در آخرین دقایق بازی به جای هاورتز وارد زمین شد.

یولیان ناگلزمان (۸ از ۱۰):

او با تعویض‌های شجاعانه خود جریان مسابقه را کاملاً دگرگون کرد. ناگلزمان اکنون با یک چالش بزرگ برای بازی پایانی مرحله گروهی مقابل اکوادور مواجه است؛ چرا که اونداو با به ثمر رساندن ۳ گل در تنها ۵۶ دقیقه بازی در جام جهانی و رساندن آمار خود به ۹ گل در ۱۱ بازی ملی، کاملاً شایستگی حضور در ترکیب فیکس را دارد.

منبع: گل

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