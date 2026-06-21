رسمی: تمدید قرارداد اخباری با چادرملو تا ۱۴۰۷

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملو اردکان، این تصمیم در راستای تداوم پروژه فنی و توسعه‌ای باشگاه و با هدف حفظ ثبات، استمرار مسیر رشد و دستیابی به اهداف بلندمدت چادرملو اردکان اتخاذ شده است.

سعید اخباری طی سال‌های اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت فنی و رقابتی چادرملو اردکان ایفا کرده و با هدایت این تیم در مسیر پیشرفت، موفق شده است جایگاه باشگاه را در فوتبال ایران ارتقا دهد. عملکرد موفق تیم، توسعه ساختار حرفه‌ای، جذب بازیکنان خارجی با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی، اعتماد به استعدادهای جوان و ایجاد روحیه رقابت‌پذیری از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره به شمار می‌رود.

هیئت‌مدیره و مدیریت باشگاه با باور به توانمندی‌های فنی، شخصیتی و مدیریتی اخباری، ادامه همکاری با وی را گامی مهم در مسیر تحقق چشم‌اندازهای آینده باشگاه می‌دانند؛ چشم‌اندازهایی که بر پایه توسعه پایدار، ارتقای سطح فنی تیم، تقویت ارتباط با هواداران و نمایندگی شایسته استان یزد و شهرستان اردکان در بالاترین سطح فوتبال کشور بنا شده است.

چادرملو اردکان در سال‌های اخیر به نمادی از پیشرفت و امید در ورزش استان یزد و شهرستان اردکان تبدیل شده و باشگاه بر این باور است که تداوم همکاری با سعید اخباری می‌تواند زمینه‌ساز فصل‌های موفق‌تر و دستاوردهای بزرگ‌تر برای خانواده بزرگ چادرملو باشد.

باشگاه چادرملو اردکان ضمن قدردانی از حمایت ارزشمند هواداران، از تمامی ارکان تیم می‌خواهد با همدلی، تلاش و تعهد، مسیر رشد و موفقیت را با قدرت ادامه دهند تا افتخارات بیشتری برای مردم شریف اردکان، استان یزد در فوتبال ایران رقم بخورد.

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