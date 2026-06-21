درخشش تاریخی روم؛ کوراسائو با دیوار ۳۷ ساله اولین امتیاز جام جهانی را گرفت
الوئی روم، دروازهبان ۳۷ ساله تیم ملی کوراسائو با نمایشی تاریخی مقابل اکوادور، نقش اصلی را در ثبت نخستین امتیاز این کشور در تاریخ جام جهانی ایفا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، بعضی مسابقات میتوانند مسیر یک دروازهبان را برای همیشه تغییر دهند و دیدار کوراسائو مقابل اکوادور یکی از همین بازیها بود. در شرایطی که دروازهبانهای بزرگ در جام جهانی لحظات ماندگاری ثبت میکنند، این بار نوبت الوئی روم بود تا با درخشش فوقالعاده خود نامش را در تاریخ فوتبال کشورش ثبت کند.
کوراسائو پس از شکست سنگین ۷-۱ مقابل آلمان وارد دومین بازی خود در جام جهانی شد؛ مسابقهای که با وجود نمایشهای امیدوارکننده روم، به دلیل تعداد بالای گلهای دریافتشده تحتالشعاع قرار گرفت. با این حال، عملکرد او مقابل اکوادور کاملاً متفاوت بود و سرانجام تیم تحت هدایت دیک آدووکات توانست یک امتیاز ارزشمند کسب کند.
روم در ورزشگاه کانزاسسیتی یکی از بزرگترین نمایشهای تاریخ جام جهانی از سوی یک دروازهبان را ارائه داد. او ۱۵ مهار انجام داد و تنها یک قدم با رکورد تاریخی تیم هاوارد فاصله داشت؛ دروازهبان آمریکا که در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل بلژیک ۱۶ مهار ثبت کرده بود.
با این حال، نمایش روم از جهاتی حتی چشمگیرتر بود؛ چرا که او این تعداد مهار را در ۹۰ دقیقه انجام داد، در حالی که بازی هاوارد به وقتهای اضافه کشیده شده بود. همچنین این نخستین بار در تاریخ جام جهانی بود که تیمی ۱۵ شوت در چارچوب ثبت کرد اما موفق به گلزنی نشد.
بخش مهمی از این نمایش مقابل انِر والنسیا، کاپیتان اکوادور، رقم خورد. مهاجم باتجربه اکوادور چند فرصت جدی داشت، اما روم بارها مانع باز شدن دروازه شد و در یکی از صحنهها نیز تیر دروازه به کمک او آمد.
پس از پایان مسابقه، طبیعی بود که تمام توجهها به سمت این دروازهبان اهل نایمخن هلند جلب شود. روم که سابقه حضور در ردههای پایه تیم ملی هلند را دارد و سالها در لیگ اردیویسه بازی کرده، در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت برای کشور پدریاش، کوراسائو، به میدان برود.
او حالا با پیراهن شماره ۷۲ نه تنها نام خود را در تاریخ فوتبال کوراسائو ثبت کرده، بلکه به یکی از چهرههای ماندگار جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.