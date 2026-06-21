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درخشش دروازه‌بان کوراسائو رکورد جدیدی در جام جهانی ثبت کرد

درخشش دروازه‌بان کوراسائو رکورد جدیدی در جام جهانی ثبت کرد
کد خبر : 1802134
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دروازه‌بان سابق تیم‌های NEC، گو آهد ایگلز، PSV و ویتسه، در دیدار مقابل اکوادور با عملکرد فوق‌العاده خود مانع از گلزنی حریف شد. این دروازه‌بان با ۱۵ سیو، رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی به ثبت رساند.

به گزارش ایلنا، ایلوئی روم با مهارهای بی‌نظیر خود، اکوادوری‌ها را که بیش از سه گل پیش‌بینی شده (xG) داشتند، ناکام گذاشت. هیچ دروازه‌بانی تا به حال در یک مسابقه بدون وقت اضافه، به این تعداد سیو دست نیافته است.

رکورد مطلق سیوها در یک بازی به نام تیم هاوارد ثبت شده است که در سال ۲۰۱۴ با تیم ملی آمریکا در دیدار مقابل بلژیک، پس از وقت اضافه با نتیجه ۲-۱ شکست خورد و در آن بازی ۱۶ سیو انجام داد.

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