جام جهانی ۲۰۲۶؛
الوی روم بهترین بازیکن دیدار اکوادور و کوراسائو شد
دروازهبان تیم ملی فوتبال کوراسائو به عنوان بهترین بازیکن جدال تیمش مقابل اکوادور انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو از ساعت 3:30 بامداد امروز (یکشنبه) یکی از دیدارهای گروه E رقابتهای جام جهانی 2026 را برگزار کردند که این دیدار
در پایان این بازی، «الوی روم» دروازهبان کوراسائو به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد. این دروازهبان 37 ساله با مهارهای پر تعدادی که در این بازی داشت، کوراسائو را به اولین امتیازش در نخستین حضور در جام جهانی رساند و توانست نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور به ثبت برساند.
درخشش اولی روم به حدی بود که هیچ کدام از 28 شوت اکوادوریها که 15 شوت در چهارچوب قرار داشت، وارد دروازه کوراسائو نشد.