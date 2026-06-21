مردم مکزیک به ما حس مردم ایران را میدهند
عزت اللهی: باعث افتخار ایرانیها میشویم
هافبک تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از بازی با بلژیک پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
به گزارش ایلنا، سعید عزتاللهی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل بلژیک در دور گروهی جام جهانی درباره اینکه ۷ بازیکن تیم ملی از جام جهانی ۲۰۱۸ در این تیم حضور داشته و بازیهای بزرگ زیادی انجام دادهاند و آیا این تجربه به شما مقابل بلژیک کمک میکند یا خیر، گفت: قطعا به نکته درستی اشاره کردید. تیم ما ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان است و همه سعی و تلاش خود را در این چند روز با توجه به آنالیز کادرفنی و تمریناتی که برای بچهها در نظر گرفته به کار گرفتیم. قطعا میدانیم با چه تیم بزرگی روبهرو هستیم اما ما هم ایرانیم و بازیکنانی داریم که پتانسیل خیلی بزرگی دارند.
وی افزود: بارها در میدانها و بازیهای سخت نشان دادهایم تیم دست و پا بستهای نیستیم و مطمئن باشید فردا همه وجود خود را میگذاریم تا باعث افتخار همه ایرانیها شویم اما نتیجه دست خداست.
هافبک تیم ملی درباره استقبال از تیم ملی در تیخوانا مکزیک، توضیح داد: همانگونه که سرمربی گفت من و همه بچههای تیم فوقالعاده از جو شهر تیخوانا رضایت داریم و به ویژه دست مردمی که از روز اول مثل یک خانواده از ما حمایت کرده و به پیشواز ما آمدند میفشاریم. خیلی خوشحالیم از اینکه توانستیم آدمهای جدیدی را مثل آشنایان و دوستان خود پیدا کنیم.
وی ادامه داد: از این بابت هم خیلی خوشحالیم که مردم مکزیک فوقالعاده فوتبالی هستند و به ما حس مردم ایران را میدهند. در روزهایی که تمرین داریم و با اتوبوس به داخل شهر میرویم، شرایط و جو جام جهانی را احساس میکنیم و باید بار دیگر از طرف همه بازیکنان تیم ملی از کل مسئولان باشگاه تیخوانا و مردم مکزیک تشکر کنم.
تکمیل میشود...