به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر قلعه نویی که به همراه سعید عزت اللهی در نشست خبری پیش از جدال با بلژیک حضور یافته بود، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره شکایت ایران به فیفا پرسید و حضور کوتاه مدت در آمریکا قبل از مسابقات تیمش، گفت: ما گلایه داشتیم، اما شکایت نکردیم. بازیِ قبل 24 ساعت وقت داشتیم تا آماده دیدار با نیوزیلند شویم، اما برای این بازی کمتر از 16 ساعت به ما (برای حضور در آمریکا) وقت دادند.

او ادامه داد: با توجه به شرایط ایجاد شده، مجبور شدیم تمرین نصف و نیمه‌ای انجام دهیم و این کار ما را سخت کرد. می‌دانیم رئیس فیفا تلاشش را می‌کند که مشکلات ما کمتر شود، اما برای این بازی مشکلات ما بیشتر شد.

ما کمتر از ۱۶ ساعت قبل از بازی مقابل بلژیک، مجبور به انجام تمرین شدیم و نصف تمرین‌مان هم انجام نشد که این مسئله، کار را برای ما سخت کرد.

قلعه‌نویی در ادامه گلایه‌هایش از شرایط ایجاد شده برای تیم ملی ایران گفت: فوتبال جایی است که باید اخلاق و انسانیت در آن حاکم باشد ولی این رفتارها با ما به شکل خوبی انجام نشد. البته جا دارد تشکر کنم که این بار وقتی ما وارد آمریکا شدیم، در اسرع وقت توانستیم خودمان را به هتل برسانیم.

قلعه‌نویی در پاسخ به سوال مربوط به ضعف خط دفاعی ایران و برنامه اش برای دیدار با بلژیک گفت: به هر حال ما در بازی گذشته در ساختار دفاعی و اشتباهات فردی مشکلاتی را داشتیم. به‌خاطر زمانی کمی که دراختیارمان بود، تمرینات ریکاوری خوبی انجام ندادیم و در ادامه هم نتوانستیم تمرینات تاکتیکی خوبی داشته باشیم تا مشکلات بازی قبل را برطرف کنیم. در بین این دو بازی (نیوزیلند و بلژیک) به لحاظ ذهنی و آنالیزی روی مباحث دفاعی کار کردیم. نسبت به بازی گذشته تغییراتی خواهیم داشت. بلژیک تیم قوی و بسیار با احترامی است و یقینا بازی بسیار سختی خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی ایران با تمجید از قدرت تیم بلژیک گفت: بلژیک تیم بسیار بزرگ و قابل احترامی است و جزو بهترین‌های دنیا در رده‌بندی فیفاست، اما واقعیتِ یک بازی وقتی است که داور سوت را می‌زند. ما برنامه‌هایی برای این بازی داریم، اما مهم این است بازیکنان در آن شرایط فرامین تاکتیکی را اجرا کنند. ما مهره‌های بسیار خوب و با کیفیتی داریم که با قلب‌شان برای ایران بازی می‌کنند.

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