جنجال درباره غیبت دوکو در دیدار بلژیک مقابل ایران/ مشکل تنفسی یا زایمان همسر!
غیبت جرمی دوکو، ستاره بلژیکی و بازیکن کلیدی تیم ملی این کشور، در دیدار مقابل ایران جنجالبرانگیز شده است. این بازیکن به دلیل مشکلات شخصی و یک بیماری، قادر به حضور در این مسابقه نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرده که دوکو به دلیل بیماری نمیتواند در دیدار روز یکشنبه برابر ایران شرکت کند. این در حالی است که برخی منابع خبری از مشکلات تنفسی این بازیکن خبر دادهاند که او را در دیدار قبلی برابر مصر نیز آزار داده بود.
با این حال، موضوع دیگری نیز در این غیبت دخیل است. دوکو به زودی پدر خواهد شد و قصد دارد در کنار همسرش در زمان زایمان او حضور داشته باشد. او در این باره گفته است: «این اولین فرزند من است و قطعاً میخواهم در آنجا باشم.» این موضوع باعث انتقادات و واکنشهای متفاوتی در رسانهها و شبکههای اجتماعی شده است.
برخی از خبرنگاران، از جمله فرانسه پیرو، انتقاداتی را نسبت به تصمیم دوکو مطرح کرده و گفتند که بسیاری از بازیکنان آرزو دارند در جام جهانی بازی کنند و غیبت او به خاطر زایمان همسرش قابل درک نیست. این اظهارات با واکنشهای شدیدی از سوی هواداران و دیگر رسانهها مواجه شد.
در نهایت، بلژیک که در دیدار اول خود برابر مصر به تساوی ۱-۱ رسید، بدون دوکو در برابر ایران به میدان خواهد رفت و ممکن است در آینده نیز او را به دلیل زایمان همسرش در دیگر مسابقات از دست بدهد.