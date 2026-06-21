جدول گروه E پس از پایان هفته دوم؛ صعود آلمان به مرحله بعد / ساحل عاج امیدوار ماند

به گزارش ایلنا، ژرمن‌ها پس از پیروزی پرگل ۷ بر ۱ مقابل کوراسائو، در دیدار دوم نیز ساحل عاج را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دادند تا با ۶ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۷، صدرنشین بلامنازع گروه شوند.

در جایگاه دوم، ساحل عاج با ۳ امتیاز قرار دارد. نماینده آفریقا در بازی نخست اکوادور را شکست داده بود اما برابر آلمان مغلوب شد. اکوادور و کوراسائو نیز هر کدام با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جدول قرار دارند و همچنان شانس صعود را از دست نداده‌اند.

در هفته پایانی، آلمان به مصاف اکوادور خواهد رفت و کوراسائو نیز مقابل ساحل عاج قرار می‌گیرد. آلمان با یک تساوی نیز صعود خود را قطعی خواهد کرد، اما نبرد برای رتبه دوم میان ساحل عاج و اکوادور همچنان داغ و تعیین‌کننده خواهد بود.

جدول فعلی گروه E:

1- آلمان: ۶ امتیاز

2- ساحل عاج: ۳ امتیاز

3- اکوادور: ۱ امتیاز

4- کوراسائو: ۱ امتیاز

انتهای پیام/