تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو در دومین دیدار خود از گروه E جام جهانی 2026، از ساعت 03:30 بامداد امروز (یکشنبه) در ورزشگاه «اروهد» کانزاس‌سیتی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی صفر- صفر به پایان رسید.

در جدال دو تیم بازنده دیدار نخست، اکوادور با حضور ستارگانی همچون ویلیان پاچو، پیرو هینکاپیه، مویسس کایسدو و انر والنسیا بازی را تهاجمی آغاز کرد، اما در نیمه نخست در استفاده از موقعیت‌های خود ناکام بود.

بهترین فرصت این تیم در دقیقه 3 نصیب انر والنسیا شد. پاس در عمق پشت مدافعان با فرار کاپیتان و مهاجم باتجربه اکوادور همراه شد، اما «الوی روم» دروازه‌بان کوراسائو، ضربه او را در موقعیت تک به تک به زیبایی راهی کرنر کرد. در ادامه نیز بازیکنان اکوادور چند فرصت دیگر روی دروازه حریف خلق کردند، اما با درخشش روم موفق به گلزنی نشدند تا نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

اکوادور در نیمه دوم بر شدت حملات خود اضافه کرد، اما سدی به نام «الوی روم» در مقابل این حملات تلسم ناپذیر بود. سرانجام در دیداری که اکوادور 15 ضربه در چهارچوب دروازه داشت، در مقابل کوراسائو و سنگربان این تیم متوقف شد تا نخستین امتیار کوچکترین کشور در تاریخ جام جهانی ثبت شود.

«ما نینگ» داور چینی، قضاوت این دیدار را برعهده دارد و در نیمه نخست به جوردی آلسیوار از اکوادور و لیاندرو باکونا، جونینیو باکونا، لیوانو کومننسیا، یورین گاری و جروان کاستانیر از کوراسائو کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار این گروه، تیم ملی آلمان شب گذشته با نتیجه 2 بر یک ساحل عاج را شکست داد و با کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.

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