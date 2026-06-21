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رایس: هر بار که کرنر می‌زنم، احساس می‌کنم پاس گل می‌زنم

رایس: هر بار که کرنر می‌زنم، احساس می‌کنم پاس گل می‌زنم
کد خبر : 1802125
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رایس، هافبک تیم ملی انگلیس، از اعتماد به نفس بالای خود در زدن کرنرها خبر داد و گفت که هواداران این تیم باید برای آینده در جام جهانی هیجان‌زده باشند.

به گزارش ایلنا، دکلان رایس در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هر بار که کرنر می‌زند، احساس می‌کند که می‌تواند پاس گل بدهد. این بازیکن در پیروزی ۴-۲ انگلیس مقابل کرواسی در اولین بازی جام جهانی، نقش مؤثری ایفا کرد و دو گل از این بازی به‌واسطه ارسال‌های او به ثمر رسید.

رایس که در فصل گذشته با آرسنال از ۱۹ کرنر گلزنی کرده است، به انتقادات از سبک بازی آرسنال پاسخ داد و گفت: «همه الان از کرنرها لذت می‌برند، درست است؟» او همچنین به تغییراتی که در نحوه زدن کرنرها در تیم ملی انگلیس ایجاد شده، اشاره کرد و گفت که از زمان حضور توخل به عنوان سرمربی، تمرکز بیشتری بر روی این جنبه از بازی شده است.

در ادامه، رایس به نقش خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین زنندگان کرنرها در لیگ برتر اشاره کرد و گفت: «احساس می‌کنم هر بار که برای زدن کرنر آماده می‌شوم، می‌توانم یک پاس گل بدهم یا موقعیت خطرناکی ایجاد کنم.»

در همین حال، ریس جیمز، کاپیتان چلسی و هم‌تیمی رایس، نیز به توانایی‌های خود در زدن ضربات ایستگاهی اشاره کرد و گفت که تیم ملی انگلیس دارای تهدیدات بزرگی است. او همچنین از خستگی ناشی از صحبت‌های مکرر درباره مصدومیت‌هایش ابراز نارضایتی کرد و تأکید کرد که تنها هدفش ارائه بهترین عملکرد در زمین است.

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