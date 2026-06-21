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واکنش سرمربی مصر به اختلاف با محمد صلاح

واکنش سرمربی مصر به اختلاف با محمد صلاح
کد خبر : 1802124
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حسامی حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، در واکنش به شایعات مربوط به اختلافات با محمد صلاح، این بازیکن را ستود و بر اهمیت او در تیم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسن در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با نیوزلند در جام جهانی، به سؤالات خبرنگاران درباره صلاح پاسخ داد و گفت: «صلاح بازیکن مهمی برای تیم ماست و همه ۲۶ بازیکن حاضر در اردو نیز اهمیت دارند. آن‌ها با من کار کرده‌اند و می‌دانند که من با آن‌ها به صورت حرفه‌ای رفتار می‌کنم و هیچ‌کس را به عنوان بازیکن مورد علاقه‌ام نمی‌شناسم.»

وی همچنین درباره نقش صلاح در ترکیب تیم گفت: «اگر او به عنوان بازیکن اصلی به میدان برود یا به عنوان بازیکن تعویضی، هیچ مشکلی وجود ندارد. همه می‌دانند که من برای منافع تیم و ملی کار می‌کنم.»

حسن در ادامه افزود: «صلاح فردی بسیار منضبط است. او با ما تمرین می‌کند و اولین بازیکنی است که به تصمیمات من به عنوان سرمربی احترام می‌گذارد. فردا او با روحیه‌ای مثبت در میدان خواهد بود.»

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