واکنش سرمربی مصر به اختلاف با محمد صلاح

به گزارش ایلنا، حسن در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با نیوزلند در جام جهانی، به سؤالات خبرنگاران درباره صلاح پاسخ داد و گفت: «صلاح بازیکن مهمی برای تیم ماست و همه ۲۶ بازیکن حاضر در اردو نیز اهمیت دارند. آن‌ها با من کار کرده‌اند و می‌دانند که من با آن‌ها به صورت حرفه‌ای رفتار می‌کنم و هیچ‌کس را به عنوان بازیکن مورد علاقه‌ام نمی‌شناسم.»

وی همچنین درباره نقش صلاح در ترکیب تیم گفت: «اگر او به عنوان بازیکن اصلی به میدان برود یا به عنوان بازیکن تعویضی، هیچ مشکلی وجود ندارد. همه می‌دانند که من برای منافع تیم و ملی کار می‌کنم.»

حسن در ادامه افزود: «صلاح فردی بسیار منضبط است. او با ما تمرین می‌کند و اولین بازیکنی است که به تصمیمات من به عنوان سرمربی احترام می‌گذارد. فردا او با روحیه‌ای مثبت در میدان خواهد بود.»

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