واکنش سرمربی مصر به اختلاف با محمد صلاح
حسامی حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، در واکنش به شایعات مربوط به اختلافات با محمد صلاح، این بازیکن را ستود و بر اهمیت او در تیم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسن در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با نیوزلند در جام جهانی، به سؤالات خبرنگاران درباره صلاح پاسخ داد و گفت: «صلاح بازیکن مهمی برای تیم ماست و همه ۲۶ بازیکن حاضر در اردو نیز اهمیت دارند. آنها با من کار کردهاند و میدانند که من با آنها به صورت حرفهای رفتار میکنم و هیچکس را به عنوان بازیکن مورد علاقهام نمیشناسم.»
وی همچنین درباره نقش صلاح در ترکیب تیم گفت: «اگر او به عنوان بازیکن اصلی به میدان برود یا به عنوان بازیکن تعویضی، هیچ مشکلی وجود ندارد. همه میدانند که من برای منافع تیم و ملی کار میکنم.»
حسن در ادامه افزود: «صلاح فردی بسیار منضبط است. او با ما تمرین میکند و اولین بازیکنی است که به تصمیمات من به عنوان سرمربی احترام میگذارد. فردا او با روحیهای مثبت در میدان خواهد بود.»