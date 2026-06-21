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سرعت ثبت ۱۰۰ گل در جام جهانی ۲۰۲۶

سرعت ثبت ۱۰۰ گل در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1802121
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جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان سریع‌ترین دوره این رقابت‌ها در رسیدن به ۱۰۰ گل در تاریخ ۶۸ ساله‌اش ثبت شده است. این رکورد در بازی سی و سوم این تورنمنت به دست آمد.

به گزارش ایلنا، در این دوره از مسابقات، مهاجم هلندی، کودی گاکپو، با به ثمر رساندن گل سوم تیمش در پیروزی ۵-۱ مقابل سوئد، به این رکورد دست یافت. این اولین بار است که در ۶۸ سال گذشته، رسیدن به ۱۰۰ گل تنها در ۳۳ بازی ممکن شده است.

در حالی که تنها دوره سریع‌تر در تاریخ، جام جهانی ۱۹۵۴ در سوئیس بود که در آن تنها ۲۰ بازی برای رسیدن به این تعداد گل نیاز بود، در دیگر دوره‌ها مانند جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل، ۳۶ بازی و در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین و ۱۹۹۴ ایالات متحده، ۳۸ بازی لازم بود.

این جام جهانی که به میزبانی ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، به طور میانگین ۳.۰۹ گل در هر بازی به ثبت رسانده و در مسیر شکستن رکورد ۳۰۰ گل قرار دارد.

یکی از دلایل افزایش تعداد گل‌ها می‌تواند به توپ جدید آدیداس با نام «تریوندا» مربوط باشد که به نظر می‌رسد دروازه‌بان‌ها را دچار مشکل کرده است. در این دوره، بیش از ۱۰ گل از خارج از محوطه جریمه به ثمر رسیده و برخی از دروازه‌بان‌ها نتوانسته‌اند به خوبی با این توپ سازگار شوند.

علاوه بر این، فرمت جدید و گسترش تعداد تیم‌ها نیز می‌تواند بر کیفیت بازی‌ها تأثیر گذاشته باشد. در این دوره، تنها یک بازی بدون گل ثبت شده است و تیم‌های ضعیف‌تر نیز به خوبی در برابر حریفان خود ایستادگی کرده‌اند.

شرایط آب و هوایی و زمان‌های استراحت اجباری نیز ممکن است به افزایش تعداد گل‌ها کمک کرده باشد. در این جام جهانی، تیم‌ها در زمان‌های استراحت می‌توانند تاکتیک‌های جدیدی را به بازیکنان خود آموزش دهند و این موضوع می‌تواند بر روی عملکرد آن‌ها تأثیرگذار باشد.

با توجه به حضور ستاره‌های بزرگ مانند لیونل مسی و کیلیان امباپه، که هر کدام در این دوره گل‌های زیادی به ثمر رسانده‌اند، به نظر می‌رسد که این رقابت‌ها به دلیل اعتماد به نفس بالای بازیکنان و کیفیت بالای بازی‌ها، به یکی از جذاب‌ترین دوره‌های تاریخ جام جهانی تبدیل شده است.

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