تهدید سرمربی عربستان: بعد از آرژانتین اکنون نوبت اسپانیا است

به گزارش ایلنا، دونیس معتقد است که حضور یامال و نیکو ویلیامز در ترکیب اسپانیا تأثیر زیادی بر قدرت هجومی این تیم دارد. او به عملکرد اسپانیا در بازی اخیرشان برابر کاپ‌ورد اشاره کرد و گفت که این دو بازیکن در نیمه دوم به میدان آمدند و به بهبود وضعیت تیم کمک کردند.

دونیس در ادامه افزود: «یامال بزرگ‌ترین استعداد جهان است. او بهترین جایگزین ممکن برای مسی در بارسلونا است. بازی با چنین بازیکنانی لذت‌بخش است.» او همچنین تأکید کرد که اسپانیا بدون یامال و ویلیامز از نظر توانایی ایجاد هرج و مرج در زمین ضعیف‌تر است.

عربستان سعودی در بازی قبلی خود برابر اروگوئه به تساوی ۱-۱ رسید و دونیس به این نکته اشاره کرد که تیمش باید در دفاع بهبود یابد. او گفت: «در نیمه اول بازی با اروگوئه خوب بودیم، اما از عملکرد خود در نیمه دوم راضی نیستم. امیدواریم در برابر یکی از بهترین تیم‌های جهان بهتر عمل کنیم.»

سرمربی عربستان سعودی به پیروزی تاریخی تیمش برابر آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت که تیمش باید با دفاعی منسجم و کمی شانس به میدان برود. او در پایان افزود: «اسپانیا به خوبی توپ را کنترل می‌کند. باید به صورت گروهی بازی کنیم و از هیچ فشاری احساس نکنیم.»

عربستان سعودی در حال حاضر در جایگاه دوم گروه H قرار دارد و تمامی تیم‌ها با یک امتیاز برابر هستند. کسب نتیجه مثبت در این دیدار می‌تواند شانس صعود این تیم را افزایش دهد.

انتهای پیام/