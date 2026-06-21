دلیل نیمکت نشینی لوکاکو مقابل تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، در کنفرانس خبری پیش از بازی با ایران گفت که لوکاکو به دلیل مشکلات عضلانی که در فصل گذشته داشت، هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده و نمی‌تواند به طور کامل در یک بازی شرکت کند. او در بازی نخست بلژیک مقابل مصر به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و در مدت زمان کوتاهی تأثیر مثبتی بر بازی گذاشت.

گارسیا در ادامه افزود: «نمی‌دانم آیا لوکاکو می‌تواند ۹۰ دقیقه بازی کند یا نه. او باید دوباره به شرایط بازی برگردد. هدف ما این است که او را برای تمام مسابقات آماده نگه‌داریم و از او بیش از حد استفاده نکنیم.»

سرمربی بلژیک همچنین به تأثیر مثبت لوکاکو بر روحیه تیم اشاره کرد و گفت: «او یکی از بهترین مهاجمان جام جهانی است و حضورش در زمین به ما اعتماد به نفس می‌دهد. خوشبختانه او در لیست نهایی قرار دارد و از این بابت خوشحالیم.»

در همین گروه، بازی دیگری بین نیوزیلند و مصر نیز ۲۲ در ونکوور کانادا انجام می‌شود. تمامی تیم‌ها در این گروه با یک امتیاز برابر هستند.

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