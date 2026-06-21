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ترکیب احتمالی آرژانتین مقابل اتریش / در انتظار آتش‌بازی مسی

ترکیب احتمالی آرژانتین مقابل اتریش / در انتظار آتش‌بازی مسی
کد خبر : 1802117
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تیم ملی آرژانتین در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف اتریش خواهد رفت و به دنبال تثبیت جایگاه خود در مرحله حذفی است. این بازی در حالی برگزار می‌شود که آرژانتین با پیروزی قاطع ۳-۰ برابر الجزایر در نخستین دیدار خود، به دنبال ادامه موفقیت‌هاست.

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین تحت هدایت لیونل اسکالونی، با روحیه‌ای بالا و به عنوان صدرنشین گروه J، به مصاف اتریش می‌رود. اتریش نیز در نخستین بازی خود با نتیجه ۳-۱ بر اردن غلبه کرده و به دنبال ایجاد شگفتی در این دیدار است.

آرژانتین در این بازی به دنبال اصلاح برخی نقاط ضعف خود است. کادر فنی این تیم به خوبی می‌داند که عملکردی مشابه بازی با الجزایر کافی نخواهد بود و باید در خط دفاعی و میانه میدان بهبودهایی ایجاد کند. احتمالاً ناهول مولینا به ترکیب اصلی بازخواهد گشت و جایگزین گونزالو مونتیل خواهد شد.

در خط میانه، اسکالونی به نظر می‌رسد که به ترکیب قهرمان جهان اعتماد خواهد کرد، هرچند که الکسیس مک آلیستر در بازی نخست عملکرد خوبی نداشت. اتریش با هدایت رالف رانگنیک، به دنبال استفاده از momentum مثبت خود و به چالش کشیدن آرژانتین است.

ترکیب احتمالی آرژانتین در این بازی شامل: دنیل مارتینز؛ ناهول مولینا، کتی رومرو، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا؛ رودریگو دی پاول، الکسیس مک آلیستر، انزو فرناندز؛ لیونل مسی، لائوتارو مارتینز و تیگو آلمادا یا نیکولاس گونزالس خواهد بود.

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