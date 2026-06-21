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جام جهانی ۲۰۲۶؛

ساعت بازی ایران و بلژیک

ساعت بازی ایران و بلژیک
کد خبر : 1802116
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ساعت بازی ایران و بلژیک مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب به مصاف تیم ملی بلژیک خواهد رفت. این مسابقه حساس از گروه G رقابت‌ها برگزار می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود شاگردان امیر قلعه‌نویی به مرحله بعد داشته باشد.

بر اساس برنامه رسمی مسابقات، دیدار ایران - بلژیک روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) در ورزشگاه لس‌آنجلس برگزار می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران آغاز خواهد شد.

ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیوزیلند به تساوی رسید و اکنون برای افزایش شانس صعود، به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب مقابل یکی از مدعیان گروه است. از سوی دیگر، بلژیک نیز برای تثبیت جایگاه خود در جدول، به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خواهد بود.

دیدار ایران و بلژیک یکی از مهم‌ترین مسابقات مرحله گروهی برای ملی‌پوشان کشورمان محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با استقبال گسترده فوتبال‌دوستان ایرانی همراه باشد.

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