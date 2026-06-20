مرگ ناگهانی الکس، پسر مارک هیوز
مارک هیوز، مربی سابق فوتبال، به دلیل مرگ ناگهانی پسرش الکس در سن ۳۸ سالگی دچار اندوه عمیقی شده است. این واقعه غمانگیز در حالی رخ داده که الکس در حال خدمت به عنوان مسئول جذب بازیکن در باشگاه گریمزبی تاون بود.
به گزارش ایلنا، مارک هیوز در بیانیهای که از طریق انجمن مدیران لیگ منتشر کرد، گفت: «جیل و من به شدت از دست دادن ناگهانی و غیرمنتظره پسر عزیزمان الکس دچار اندوه شدهایم. الکس پسر فوقالعادهای بود و برادر کورتس و زنا، همسر و پدر فداکار جسی و دو فرزند زیبایش، سباستین و لئوناردو بود. او مسئول جذب بازیکن در گریمزبی تاون بود و دوستان و همکاران زیادی داشت. ما او را بسیار از دست خواهیم داد. از شما میخواهیم که در این زمان غمانگیز به حریم خصوصی ما احترام بگذارید.»
الکس پس از یک دوران کوتاه در فوتبال حرفهای در ولز، به سمتهای مختلفی در عرصه فوتبال روی آورد. او علاوه بر اینکه یک نماینده مجاز بود، به عنوان تحلیلگر در باشگاههای سابق پدرش، بلکبرن و فولام، فعالیت کرد و در سال ۲۰۲۴ به عنوان مدیر فوتبال در AFC فیلد منصوب شد.
مارک هیوز، پدر الکس، خود سابقهای درخشان در فوتبال دارد و در باشگاههای بزرگی چون منچستریونایتد، بارسلونا، بایرن مونیخ و چلسی بازی کرده و سپس به مربیگری روی آورده است. او ماه گذشته پس از شکست در نیمهنهایی پلیآف لیگ ملی از کارلایل جدا شد.