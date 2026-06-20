حرکت جالب هری کین در حاشیه جام جهانی و در کنسرت الا لنگلی
کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، هری کین، به همراه برخی از همتیمیهایش در کنسرت ستاره موسیقی کانتری، الا لنگلی، شرکت کردند، اما به دلیل رعایت ساعت مقرر، مجبور به ترک زودهنگام آن شدند.
به گزارش ایلنا، هری کین و دنیل برن از بازیکنان تیم ملی انگلیس بودند که روز جمعه به دعوت سرمربی، توماس توخل، روز تعطیلی خود را صرف تماشای کنسرت الا لنگلی در ایندیپندنس، میسوری کردند. برن در این باره گفت که کین، که در بازی افتتاحیه جام جهانی برابر کرواسی دو گل به ثمر رساند، از طرفداران پر و پا قرص موسیقی کانتری است.
برن در ادامه افزود: «ما دعوت شدیم تا کنسرت الا لنگلی را تماشا کنیم. من تنها کسی بودم که با کلاه کابویی و شلوار جین آمده بودم. هری و استیلا قبل از کنسرت با الا ملاقات کردند، اما من کمی دیرتر رسیدم. اما متأسفانه به خاطر رعایت ساعت مقرر، سه آهنگ آخر را از دست دادیم که خیلی ناراحتکننده بود، چون آنها بهترین آهنگهای او بودند.»
او همچنین اشاره کرد: «هری واقعاً به موسیقی کانتری علاقه دارد. در هتل یک دستگاه پخش وجود دارد و وقتی نوبت انتخاب کاپیتان میشود، بیشتر آهنگها از نوع کانتری هستند. الا در وستم پالم بیچ کنسرت داشت، اما ما نتوانستیم برویم چون نمیتوانستیم به موقع برگردیم، بنابراین خوشحالم که این فرصت دیگر را پیدا کردیم.»
کین بعد از کنسرت، تصاویری از این رویداد را در اینستاگرام منتشر کرد که یکی از آنها نشان میدهد او در کنار الا ایستاده و او پیراهن تیم ملی انگلیس را در دست دارد. او در پست خود نوشت: «خیلی خوشحال شدم که با الا ملاقات کردم، از اینکه ما را دعوت کردید متشکرم!»