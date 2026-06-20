اتفاقات رقم خورده باعث برانگیخته شدن بازیکنان ایران میشود
مونیه: اگر من جای بازیکنان ایران بودم احساس میکردم باید کاری برای مردمم کنم!
توماس مونیه، مدافع تیم ملی بلژیک، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ایران، بخشی از صحبتهای خود را به شرایط زمین مسابقه، انتقادها پس از تساوی برابر مصر و گزینههای هجومی شیاطین سرخ اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، مونیه درباره وضعیت چمن ورزشگاه محل برگزاری دیدار با ایران گفت: «چمن در سیاتل، در بازی ما مقابل مصر، کمی بلند بود. توپ کند میشد و برای بازیکنان سخت بود که در موقعیتهای یک برابر یک دست به حرکت بزنند. در بازی دیروز آمریکا مقابل پاراگوئه، چمن کوتاهتر شده بود و میدیدید که امکان ارائه فوتبال بهتر وجود داشت.»
او با مقایسه شرایط سیاتل و لسآنجلس ادامه داد: «در سیاتل شرایط ایدهآل نبود. توپ به زمین میچسبید و برای بازیکنانی که دوست دارند دریبل بزنند، عبور از مدافع مستقیم سخت بود. اینجا زمین تازهتر است و چمن کوتاهتر به نظر میرسد. این را در بازدید از زمین دیدیم و به نظرم یک امتیاز است. این شرایط میتواند باعث شود بازی پویاتری شکل بگیرد.»
مدافع بلژیک سپس به انتقادهایی پرداخت که پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر مصر مطرح شد.
او گفت: «فکر نمیکنم بازی بدی انجام داده باشیم. در بعضی لحظات کمی سردرگم بودیم و تلاش کردیم در نیمه دوم آن را اصلاح کنیم. نباید مصر را هم دستکم گرفت. آنها با صلاح و مرموش بازیکنان خوبی دارند. فکر نمیکنم بازیکنی بد بازی کرده باشد، اما باید بهتر شویم.»
مونیه درباره پاس گل خود در دیدار با مصر نیز اظهار داشت: «قبول ندارم که بگویند من بازیام را با آن پاس گل نجات دادم. فکر نمیکنم هیچ بازیکنی از قصد بد بازی کند. ما فقط در یک روند بد قرار گرفته بودیم و کمی گم شده بودیم. مصر هم واقعاً خوب بود. بردن در این جام جهانی اتفاقی بدیهی نیست. به نظرم کسی بد بازی نکرد، اما مسابقه خوبی هم از طرف ما نبود.»
او در بخش دیگری از نشست خبری درباره ماتیاس فرناندز-پاردو، یکی از گزینههای جانشینی جرمی دوکو، صحبت کرد و گفت: «فرناندز-پاردو از زمانی که در لیل بازی میکند، رشد زیادی داشته است. گاهی بازی نکرده و همین باعث شده یاد بگیرد در دوران حرفهایاش هیچ هدیهای دریافت نخواهد کرد. به همین دلیل حالا در جام جهانی حضور دارد. او پتانسیل بزرگی دارد، میتواند خیلی بهتر شود و همین حالا هم کیفیتهای زیادی دارد.»
مونیه سپس این بازیکن جوان را با دیووک اوریگی در جام جهانی ۲۰۱۴ مقایسه کرد و گفت: «او پروفایل متفاوتی دارد. ما با خودش هم درباره اوریگی در سال ۲۰۱۴ صحبت کردهایم، زمانی که در جام جهانی مثل یک سورپرایز برای تیم بود. فرناندز-پاردو هم میتواند کاری شبیه آن انجام بدهد.»
در ادامه، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز در واکنش به این صحبتها گفت: «امیدواریم تاریخ تکرار شود.»
مونیه در پاسخ به سؤالی درباره شرایط ایران نیز اظهار داشت: «ما وضعیت ایران را میدانیم. نمیخواهیم فوتبال و سیاست را با هم مخلوط کنیم، هرچند در اینجا این کار دشوار است. این شرایط میتواند به ایران انرژی بدهد، چون آنها میخواهند کشور و مردمشان را سربلند کنند.»
او در ادامه با همدلی نسبت به بازیکنان ایران توضیح داد: «میتوانم تصور کنم که بعضی از بازیکنان خانوادههایی دارند که از جنگ آسیب دیدهاند. اگر من جای بازیکنان ایران بودم و اینجا در امنیت قرار داشتم، احساس میکردم باید کاری برای مردم کشورم انجام بدهم.»
مدافع بلژیک در پایان این شرایط را با تجربه اوکراین مقایسه کرد و گفت: «فکر میکنم وضعیت ایران میتواند این تیم را برانگیختهتر کند، کمی شبیه اوکراین وقتی در لیگ ملتها با آنها بازی کردیم. اگر من جای آنها بودم، احساس دِین نسبت به مردم کشورم داشتم. این مسئله میتواند به سود آنها عمل کند و کار ما را سختتر خواهد کرد.»