خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بعد از درخشش اونداف مقابل ساحل عاج: نه کباب خوردم نه شکلات!

بعد از درخشش اونداف مقابل ساحل عاج: نه کباب خوردم نه شکلات!
کد خبر : 1802101
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم آلمانی، دنیز اونداف، با دو گل در دیدار مقابل ساحل عاج، تیمش را به مرحله حذفی جام جهانی هدایت کرد. این بازیکن که به تازگی انتقادات زیادی را پشت سر گذاشته، تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کرده تا به منتقدانش پاسخ دهد.

به گزارش ایلنا، اونداف که در این مسابقه از روی نیمکت به میدان آمد، در دقیقه ۲۲ نیمه دوم دو گل به ثمر رساند و آلمان را با نتیجه ۲-۱ پیروز کرد. این پیروزی باعث صعود آلمان به مرحله بعدی مسابقات شد.

اونداف در مصاحبه‌ای به انتقادات از خود اشاره کرد و گفت: «مردم می‌گفتند که زبان بدن من عجیب است و خیلی راحت هستم. این اتهامات کاملاً بی‌اساس است.» او همچنین به تغییرات در رژیم غذایی‌اش اشاره کرد و افزود: «در هفته‌هایی که گل نمی‌زدم، هیچ کبابی نخوردم و از خوردن شکلات هم پرهیز کردم.»

این مهاجم ۲۹ ساله که سابقه بازی در لیگ آلمان را دارد، در فصل ۲۰۲۴/۲۰۲۵ عملکرد خوبی از خود نشان داد و به تیمش در کسب قهرمانی جام حذفی کمک کرد. او در این فصل ۲۵ گل و ۱۴ پاس گل در ۴۵ بازی به ثبت رساند و به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی آلمان تبدیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی