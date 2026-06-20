بعد از درخشش اونداف مقابل ساحل عاج: نه کباب خوردم نه شکلات!

به گزارش ایلنا، اونداف که در این مسابقه از روی نیمکت به میدان آمد، در دقیقه ۲۲ نیمه دوم دو گل به ثمر رساند و آلمان را با نتیجه ۲-۱ پیروز کرد. این پیروزی باعث صعود آلمان به مرحله بعدی مسابقات شد.

اونداف در مصاحبه‌ای به انتقادات از خود اشاره کرد و گفت: «مردم می‌گفتند که زبان بدن من عجیب است و خیلی راحت هستم. این اتهامات کاملاً بی‌اساس است.» او همچنین به تغییرات در رژیم غذایی‌اش اشاره کرد و افزود: «در هفته‌هایی که گل نمی‌زدم، هیچ کبابی نخوردم و از خوردن شکلات هم پرهیز کردم.»

این مهاجم ۲۹ ساله که سابقه بازی در لیگ آلمان را دارد، در فصل ۲۰۲۴/۲۰۲۵ عملکرد خوبی از خود نشان داد و به تیمش در کسب قهرمانی جام حذفی کمک کرد. او در این فصل ۲۵ گل و ۱۴ پاس گل در ۴۵ بازی به ثبت رساند و به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی آلمان تبدیل شد.

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