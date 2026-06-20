بعد از درخشش اونداف مقابل ساحل عاج: نه کباب خوردم نه شکلات!
مهاجم آلمانی، دنیز اونداف، با دو گل در دیدار مقابل ساحل عاج، تیمش را به مرحله حذفی جام جهانی هدایت کرد. این بازیکن که به تازگی انتقادات زیادی را پشت سر گذاشته، تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کرده تا به منتقدانش پاسخ دهد.
به گزارش ایلنا، اونداف که در این مسابقه از روی نیمکت به میدان آمد، در دقیقه ۲۲ نیمه دوم دو گل به ثمر رساند و آلمان را با نتیجه ۲-۱ پیروز کرد. این پیروزی باعث صعود آلمان به مرحله بعدی مسابقات شد.
اونداف در مصاحبهای به انتقادات از خود اشاره کرد و گفت: «مردم میگفتند که زبان بدن من عجیب است و خیلی راحت هستم. این اتهامات کاملاً بیاساس است.» او همچنین به تغییرات در رژیم غذاییاش اشاره کرد و افزود: «در هفتههایی که گل نمیزدم، هیچ کبابی نخوردم و از خوردن شکلات هم پرهیز کردم.»
این مهاجم ۲۹ ساله که سابقه بازی در لیگ آلمان را دارد، در فصل ۲۰۲۴/۲۰۲۵ عملکرد خوبی از خود نشان داد و به تیمش در کسب قهرمانی جام حذفی کمک کرد. او در این فصل ۲۵ گل و ۱۴ پاس گل در ۴۵ بازی به ثبت رساند و به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی آلمان تبدیل شد.