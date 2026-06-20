آلمان 2 - 1 ساحل عاج ؛ ژرمن ها راهی مرحله بعد شدند

به گزارش ایلنا، تیم‌ فوتبال آلمان از ساعت 23:30 (شنبه - به وقت تهران) در دومین بازی خود در گروه E جام جهانی 2026 در ورزشگاه تورنتو به مصاف ساحل عاج رفت و مقابل این حریف 2 بر یک پیروز شد.

آلمانی‌ها از همان شروع بازی، مالکیت توپ را در اختیار داشتند و یکی دو موقعیت ایجاد کردند، اما «فوفانا» دروازه‌بان ساحل عاج اجازه باز شدن دروازه تیمش را ندارد. پاولوویچ دقیقه 21 دروازه ساحل عاج را باز کرد، اما خوان گابریل، داور مسابقه به نشانه خطا این گل را مردود اعلام کرد.

برخلاف جریان بازی، این تیم ساحل عاج بود که به گل رسید. در دقیقه 30 پاس سریع و زمینی دیومانده در محوطه جریمه آلمان توسط «فرانک کسیه» تبدیل به گل شد.

ژرمن‌ها یکبار دیگر دقیقه 39 موفق به باز کردن دروازه ساحل عاج شدند، ولی قبل از آن خطای «جمال موسیالا» روی مدافع حریف اعلام شده بود.

در نیمه دوم، مالکیت توپ باز هم دست ژرمن‌ها بود اما متمرکز بودن سالحل عاجی‌ها در دفاع اجازه خلق موقعیت را نمی‌داد. یولیان ناگلسمان، سرمربی آلمان دست به چند تغییر زد که این تعویض‌ها جواب داد و «دنیس اونداو» دقیقه 68 روی ارسال «ندیم امیری» بازیکن توانست گل تساوی را به ثمر برساند. هر دو بازیکن در دقیقه 60 وارد میدان شده بودند.

در شرایطی که هر دو تیم فرصت‌های گلزنی را یکی پس از دیگری از دست دادند، این «اونداو» بود که در دقیقه 4+90 گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند تا آلمان 3 امتیاز این بازی سخت را به حساب خود واریز کند.

بدین ترتیب ژرمن‌ها پس از آنکه در 3 دوره گذشته جام جهانی نتوانسته‌اند دو بازی پشت سر هم در مرحله گروهی را پیروز شوند، این طلسم را شکستند.

یکی از اتفاق‌های بازی مصدومیت سیمبو، بازیکن سرعتی ساحل عاج بود که پس از تعویض به نشانه ناراحتی روی نیمکت اشک می‌ریخت.

آلمان با این برد 6 امتیازی شد و صعودش به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را قطعی کرد. ساحل عاج نیز با 3 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

دیگر بازی این گروه را تیم‌های اکوادور و کوراسائو ساعت 3:30 بامداد یکشنبه برگزار خواهند کرد.

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