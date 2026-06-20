به گزارش ایلنا، نشست خبری تیم ملی بلژیک در لس‌آنجلس با کمی تأخیر آغاز شد و رودی گارسیا، سرمربی شیاطین سرخ، مقابل خبرنگاران نشست.

نخستین پرسش از گارسیا درباره غیبت جرمی دوکو بود؛ بازیکنی که به دلیل مشکل تنفسی و تشخیص کادر پزشکی، دیدار حساس برابر ایران را از دست داده است.

گارسیا در این باره گفت: «از دیشب می‌دانستم که جرمی نمی‌تواند بازی کند. عادت ندارم زیاد درباره بازیکنانی که حاضر نیستند صحبت کنم. ما باید بدون او بازی کنیم. او مقابل مصر توانست بازی کند، اما لحظات خوب و بدش در وضعیت جسمانی تغییر می‌کرد. به همین دلیل پزشک تصمیم گرفت او بازی نکند.»

او در ادامه توضیح داد که میان آمادگی فیزیکی و وضعیت پزشکی تفاوت قائل است و اظهار داشت: «می‌خواهم این موضوع را روشن‌تر بگویم. من بازیکنی را که از نظر پزشکی صددرصد آماده نباشد در ترکیب نمی‌گذارم. ممکن است بازیکنی از نظر بدنی صددرصد نباشد و بازی کند، اما این با وضعیت پزشکی فرق دارد. من فقط بازیکنانی را به میدان می‌فرستم که از نظر پزشکی کاملاً آماده باشند. به بازیکنانی که فردا بازی می‌کنند و برای برد وارد زمین می‌شوند، اعتماد کامل دارم.»

سرمربی بلژیک درباره شناخت از تیم ملی ایران نیز گفت که تیمش نسبت به برخی حریفان دیگر اطلاعات کمتری از مسابقات اخیر ایران در اختیار داشته است.

او گفت: «ما ایران را با داده و اطلاعات کمتری نسبت به حالت معمول بررسی کردیم، چون دنبال کردن بازی‌های دوستانه این تیم آسان نبود. البته دیدار اول آن‌ها مقابل نیوزیلند را دیدیم و از قبل هم می‌دانستیم که مسیر انتخابی خوبی داشته‌اند. ایران تیمی است که زیاد می‌دود، خوب دفاع می‌کند و روی ضربات ایستگاهی خطرناک است.»

گارسیا سپس به مهدی طارمی اشاره کرد و افزود: «چند بازیکن ایران را می‌شناسیم، از جمله طارمی که بازیکن خوبی است. باید صددرصد آماده باشیم. تمرکز ما بیشتر روی خودمان است تا حریف، اما احترام زیادی برای ایران قائلم. اگر همه ما در بهترین سطح خودمان بازی کنیم، شانس برد خواهیم داشت.»

سرمربی بلژیک درباره اینکه تیمش برای بازی با ایران باید چه تغییری نسبت به مسابقه نخست داشته باشد، اظهار داشت: «می‌دانیم باید مقابل ایران بهتر از بازی با مصر بازی کنیم. باید سطح خودمان را در تمام ۹۰ دقیقه حفظ کنیم. ایران مقابل نیوزیلند به تساوی رسید و نشان داد می‌تواند حریف خطرناکی باشد.»

گارسیا در پاسخ به پرسشی درباره فضای سیاسی اطراف دیدار ایران و بلژیک نیز گفت: «من اینجا هستم که درباره ورزش صحبت کنم، نه سیاست. برای بازیکنان ایران احترام قائلم. چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که در بهترین سطح خودمان باشیم.»

او همچنین درباره وضعیت روملو لوکاکو توضیح داد: «او مقابل مصر ۳۰ دقیقه بازی کرد، آن هم با آدرنالین زیاد. ما درست وقتی او وارد زمین شد گل زدیم. یک روز بعد هم در بازی دوستانه مقابل سیاتل ساوندرز دو وقت ۳۰ دقیقه‌ای بازی کرد. این برایش خوب بود، اما باید مراقب باشیم. میل او برای بیشتر بازی کردن زیاد است، اما بقیه بازیکنان هم خوب کار می‌کنند. در حال حاضر از کاری که انجام می‌دهد راضی هستم. مقابل کرواسی هم به زمین آمد و گل زد. فوق‌العاده است که او را کنار خودمان داریم. خیلی خوشحالیم که با ماست، فقط باید محتاط باشیم.»

گارسیا با صراحت تأکید کرد که لوکاکو هنوز آماده حضور ۹۰ دقیقه‌ای در میدان نیست.

او گفت: «یک چیز قطعی است، لوکاکو توان ۹۰ دقیقه بازی را در پاهایش ندارد. اگر واقعاً به او نیاز داشته باشیم، نهایتاً می‌تواند ۶۰ دقیقه بازی کند. وقتی از روی نیمکت وارد می‌شود هم روی ذهن حریف اثر می‌گذارد. هدف ما این است که او تا پایان جام جهانی همراه ما بماند. تا زمانی که دیگر بازیکنان آماده هستند، می‌تواند نقش سوپرساب را داشته باشد.»

سرمربی بلژیک در پاسخ به پرسش دیگری درباره جرمی دوکو، که به دلیل عفونت مجاری تنفسی دیدار مقابل ایران را از دست داده است، تأکید کرد دیگر قصد ندارد درباره این بازیکن توضیح بیشتری ارائه دهد.

او گفت: «ببخشید، دیگر به سؤال‌های مربوط به جرمی پاسخ نمی‌دهم. او بازی نمی‌کند و وینسنت مانائرت به شما درباره وضعیتش توضیح داده است. من فقط می‌توانم درباره بازیکنانی صحبت کنم که قرار است بازی کنند.»

گارسیا در پایان درباره وضعیت شارل دکتلار که در تمرین با بانداژ روی زانوی راست دیده شده بود، توضیح داد: «ما کادر پزشکی داریم که باید این مسائل را مدیریت کند، اما در حال حاضر دکتلار در دسترس است. باید ببینیم تمرین را چطور پشت سر می‌گذارد. فعلاً شرایط طوری است که می‌تواند بازی کند، چه به عنوان بازیکن اصلی و چه به عنوان بازیکن تعویضی.»

گارسیا در توضیح ویژگی‌های تروسار گفت: «او می‌تواند همه‌جا بازی کند. بازیکن مفیدی است، توپ از دست نمی‌دهد و داشتن او در تیم ملی یک امتیاز است. تروسار دیگر چیزی برای اثبات کردن ندارد.»

سرمربی بلژیک ادامه داد: «من او را خیلی دوست دارم، چون تضمین‌های زیادی به من می‌دهد. شاید تماشایی‌ترین بازیکن نباشد، اما لازم هم نیست همیشه این‌طور باشد.»

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