آرسنال به دنبال جذب مورگان راجرز

به گزارش ایلنا، آستون ویلا برای رعایت قوانین مالی نیاز به فروش بازیکن دارد، اما آنها بر این نکته تأکید دارند که راجرز یکی از بازیکنانی است که باید در تیم بماند و در موقعیت قوی‌تری برای مذاکره قرار دارند. منابع آرسنال و چلسی معتقدند که ویلا ممکن است در حدود ۸۵ میلیون پوند برای این انتقال صحبت کند، اما باشگاه تحت هدایت اونای امری از افزایش قیمت‌ها در بازار هافبک‌ها آگاه است.

راجرز که به حضور در لیگ قهرمانان اروپا با ویلا عادت کرده، به نظر می‌رسد به پیشنهادات آرسنال، قهرمان لیگ برتر، گوش خواهد داد. دکلان رایس، هافبک آرسنال، در تلاش است تا بر تصمیم راجرز تأثیر بگذارد و هم‌تیمی‌هایش، بوکایو ساکا و ابراچی ازه نیز در این زمینه کمک می‌کنند. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، راجرز را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای تقویت خط حمله می‌داند.

آرسنال در نظر دارد در این تابستان حدود چهار یا پنج بازیکن باکیفیت به ترکیب خود اضافه کند. علاوه بر راجرز، این باشگاه به دنبال جذب یک مهاجم نیز هست و به جذب خولین آلوارز از اتلتیکو مادرید علاقه‌مند است. همچنین، آنها به کریستوس تزوکلیس از بروژ و الکس اسکات از بورنموث نیز توجه دارند. اسکات با قیمت ۸۰ میلیون پوند ارزش‌گذاری شده، در حالی که بورنموث در تلاش است تا او را به امضای قرارداد جدیدی متقاعد کند.

آرسنال ممکن است برخی از بازیکنان خود مانند گابریل ژسوس، لئوناردو تروسارد و گابریل مارتینلی را که مورد توجه بورنموث قرار دارند، به فروش برساند. همچنین، علاقه به اتان نوانری، کریستین نوردگارد و پیرو هینکاپی نیز وجود دارد، در حالی که آرتتا به دنبال بهترین راه برای تقویت تیمش است.

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