نگرانی در برزیل به خاطر وضعیت پزشکی رافینیا
رافینیا، مهاجم برزیلی، در پیروزی تیم ملی برزیل مقابل هایتی دچار مصدومیت شد و حالا همه منتظر نتایج آزمایشها هستند تا مشخص شود آیا او قادر به ادامه حضور در جام جهانی خواهد بود یا خیر.
به گزارش ایلنا، مصدومیت رافینیا که یکی از ستارههای اصلی تیم ملی برزیل به شمار میرود، نگرانیهای زیادی را در میان هواداران و کادر فنی ایجاد کرده است. او در جریان بازی با هایتی به دلیل آسیب دیدگی در همسترینگ پای راست زمین را ترک کرد و حالا منتظر نتایج آزمایشها برای تعیین شدت آسیبدیدگیاش هستند.
این نگرانی بیدلیل نیست. رافینیا پیش از این نیز در تاریخ فیفا در ماه مارس دچار مصدومیت مشابهی شده بود و به همین دلیل بیش از یک ماه از میادین دور بود. حالا احتمال بازگشت مجدد این مصدومیت، نگرانیهای بیشتری را برای تیم ملی برزیل و کادر فنی به همراه داشته است.
پس از بازی، وینیسیوس جونیور یکی از اولین بازیکنانی بود که به وضعیت رافینیا اشاره کرد و نگرانی خود را ابراز کرد. او گفت: «متأسفم که رافینیا مصدوم شده است. فکر میکنم این همان مصدومیتی است که قبلاً داشت. امیدوارم که مشکل جدی نباشد و او بتواند به ما ملحق شود.»
مصدومیت در ناحیه پشتی پای راست رافینیا، منطقهای حساس برای بازیکنانی با ویژگیهای انفجاری مانند اوست. سرعت و توانایی او در ایجاد تعادل در موقعیتهای یکبهیک، این گروه عضلانی را به بخش کلیدی بازیاش تبدیل کرده است. بنابراین، هرگونه مشکل در این ناحیه نیاز به توجه ویژه و روند بهبودی دقیق دارد تا از بروز مجدد مصدومیت جلوگیری شود.
با اینکه هنوز تشخیص نهایی صادر نشده است، اما سابقه مصدومیت اخیر احتیاط را الزامی میکند. اگر آزمایشها نشان دهند که آسیب مشابهی وجود دارد، زمان بهبودی ممکن است چند هفته دیگر به طول بینجامد و این موضوع میتواند حضور رافینیا را در بازیهای مهم آینده برزیل در جام جهانی به خطر بیندازد.
تیم ملی برزیل در حال حاضر در شرایط خوبی از نظر فوتبالی قرار دارد، اما احتمال غیبت یکی از بازیکنان کلیدیاش، ضربهای غیرمنتظره به شمار میرود. در حالی که پزشکان در تلاشند تا ابعاد دقیق مصدومیت را مشخص کنند، انتظار در برزیل افزایش یافته است. همه امیدوارند که نتایج آزمایشها مثبت باشد و رافینیا هر چه زودتر به میدان بازگردد تا همچنان یکی از سلاحهای هجومی اصلی تیم ملی برزیل باشد.