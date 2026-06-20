به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، در گفت‌وگویی کوتاه با فیفا درباره شرایط تیمش گفت: «چیزی که بیش از همه به آن افتخار می‌کنم این است که همه به عنوان یک تیم واحد بازی می‌کنیم. یک تیم موفق، تیمی است که هم در زمین و هم خارج از آن ارتباط قوی دارد. ما به دنبال دستیابی به چیزی هستیم که معروف‌ترین بازیکنان گذشته نتوانستند به آن برسند. آنها البته بسیار توانمند بودند و شایسته صعود از مرحله گروهی بودند.»

قلعه‌نویی در ادامه درباره مسئولیت سرمربی در چنین شرایطی توضیح داد: «این وظیفه مربی است که حداقل به دو جنبه مهم، فنی و روانی، بپردازد. ما باید از نظر فنی و روانی بهترین عملکرد را داشته باشیم.»

سرمربی تیم ملی ایران در پایان با اشاره به انگیزه بازیکنانش گفت: «برای برخی از آنها این دومین، سومین یا چهارمین جام جهانی است و کارهای بزرگی انجام داده‌اند. بازیکنان ما مصمم هستند که به دور بعد صعود کنند و تمرکزشان بر شادی و غرورآفرینی برای مردم ایران است. در جام جهانی جایی برای اشتباه نیست.»

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