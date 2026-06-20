قلعهنویی: برای تکمیل ماموریت نسل قدیم اینجا هستیم
سرمربی تیم ملی در آستانه بازی حساس مقابل بلژیک با اشاره به قدرت حریف، از انگیزههای شاگردانش برای نمایشی درخشان در این جدال خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، در گفتوگویی کوتاه با فیفا درباره شرایط تیمش گفت: «چیزی که بیش از همه به آن افتخار میکنم این است که همه به عنوان یک تیم واحد بازی میکنیم. یک تیم موفق، تیمی است که هم در زمین و هم خارج از آن ارتباط قوی دارد. ما به دنبال دستیابی به چیزی هستیم که معروفترین بازیکنان گذشته نتوانستند به آن برسند. آنها البته بسیار توانمند بودند و شایسته صعود از مرحله گروهی بودند.»
قلعهنویی در ادامه درباره مسئولیت سرمربی در چنین شرایطی توضیح داد: «این وظیفه مربی است که حداقل به دو جنبه مهم، فنی و روانی، بپردازد. ما باید از نظر فنی و روانی بهترین عملکرد را داشته باشیم.»
سرمربی تیم ملی ایران در پایان با اشاره به انگیزه بازیکنانش گفت: «برای برخی از آنها این دومین، سومین یا چهارمین جام جهانی است و کارهای بزرگی انجام دادهاند. بازیکنان ما مصمم هستند که به دور بعد صعود کنند و تمرکزشان بر شادی و غرورآفرینی برای مردم ایران است. در جام جهانی جایی برای اشتباه نیست.»