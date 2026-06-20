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ورود تیم ملی ایران به لس‌آنجلس

ورود تیم ملی ایران به لس‌آنجلس
کد خبر : 1802090
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کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از سفری کوتاه از تیخوانا، بدون مشکل وارد لس‌آنجلس شد و آماده برگزاری آخرین تمرین و نشست خبری پیش از دیدار حساس برابر بلژیک می‌شود.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران پس از طی مسیر ۴۵ دقیقه‌ای از تیخوانا، بامداد امروز به وقت غرب آمریکا وارد لس‌آنجلس شد تا اردوی خود را برای دیدار حساس مقابل بلژیک برپا کند.

فدراسیون فوتبال با اعلام ورود ملی‌پوشان به لس‌آنجلس تأکید کرد که اعضای تیم پس از انجام مراحل اداری معمول در فرودگاه، راهی هتل محل اقامت خود شدند. بر این اساس، برخلاف سفر قبلی، این بار کاروان ایران بدون مشکل وارد آمریکا شد.

ملی‌پوشان پس از صرف ناهار، آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار با بلژیک برگزار خواهند کرد. همچنین امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، به همراه سعید عزت‌اللهی در نشست خبری پیش از مسابقه حاضر می‌شوند.

 

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