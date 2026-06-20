به گزارش ایلنا، نویر که یکی از چهره‌های جدید تیم یولیان ناگلزمن برای جام جهانی ۲۰۲۶ است، در سال ۲۰۱۴ قهرمانی جهان را تجربه کرده است. او در آگوست ۲۰۲۴ پس از حذف آلمان از یورو به دست اسپانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی، از تیم ملی خداحافظی کرده بود.

نویر در تمرینات تیم ملی آلمان در ایالات متحده به خوبی درخشیده و در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد که این جام جهانی احتمالاً آخرین رقابت او با تیم ملی آلمان خواهد بود. او گفت: «تقریباً مطمئن هستم که این آخرین تورنمنت من است. قصد ندارم در جام ملت‌های اروپا دو سال دیگر در دروازه باشم.»

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