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مانوئل نویر، رکورددار بازی‌های جام جهانی

مانوئل نویر، رکورددار بازی‌های جام جهانی
کد خبر : 1802087
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در روز شنبه، مانوئل نویر به عنوان دروازه‌بان با بیشترین تعداد بازی در تاریخ جام‌های جهانی شناخته شد. او با حضور در بازی مقابل ساحل عاج در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد بازی‌های خود را به ۲۱ رساند و رکورد فرانسوی‌ها را شکست.

به گزارش ایلنا، نویر که یکی از چهره‌های جدید تیم یولیان ناگلزمن برای جام جهانی ۲۰۲۶ است، در سال ۲۰۱۴ قهرمانی جهان را تجربه کرده است. او در آگوست ۲۰۲۴ پس از حذف آلمان از یورو به دست اسپانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی، از تیم ملی خداحافظی کرده بود.

نویر در تمرینات تیم ملی آلمان در ایالات متحده به خوبی درخشیده و در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد که این جام جهانی احتمالاً آخرین رقابت او با تیم ملی آلمان خواهد بود. او گفت: «تقریباً مطمئن هستم که این آخرین تورنمنت من است. قصد ندارم در جام ملت‌های اروپا دو سال دیگر در دروازه باشم.»

 

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