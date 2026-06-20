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رد پیشنهاد 80 میلیون دلاری برای تونیالی توسط نیوکاسل

رد پیشنهاد 80 میلیون دلاری برای تونیالی توسط نیوکاسل
کد خبر : 1802085
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نیوکاسل پیشنهاد تاتنهام برای جذب هافبک ایتالیایی خود، ساندرو تونیالی را رد کرده است. این بازیکن به عنوان هدف اصلی سرمربی تاتنهام، روبرتو دزرابی، شناخته می‌شود و نیوکاسل تنها در صورت دریافت مبلغ قابل توجهی حاضر به فروش او خواهد بود.

به گزارش ایلنا، نیوکاسل به تازگی پیشنهاد ۸۰ میلیون پوندی تاتنهام برای ساندرو تونیالی را رد کرده است. دزرابی به دنبال جذب هموطن خود در این تابستان است و این پیشنهاد به سرعت از سوی نیوکاسل رد شد. تونیالی ۲۶ ساله سه سال دیگر با نیوکاسل قرارداد دارد و این باشگاه تنها در صورت دریافت مبلغ کلان حاضر به فروش او خواهد بود.

نیوکاسل پیش از این آنتونی گوردون را به بارسلونا فروخته است و در حال حاضر به دنبال حفظ بازیکنان کلیدی خود است. تاتنهام همچنین به دنبال تقویت خط دفاعی خود با جذب مدافعانی چون مارکوس سنسی و اندی رابرتسون در نقل و انتقالات تابستانی است.

در همین حال، تاتنهام به دنبال جذب یک هافبک مرکزی است که بتواند بازی را کنترل کند و همچنین به دنبال یک مهاجم دیگر برای تنوع در خط حمله خود است. این باشگاه همچنین ممکن است نیاز به جذب دروازه‌بان جدیدی داشته باشد اگر گولیلمو ویکاریو به ایتالیا بازگردد.

 

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