رسمی: دوکو به دیدار مقابل ایران نرسید

به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک در آستانه دومین مسابقه خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با یک غایب مهم مواجه شده است. جرمی دوکو به دلیل مشکلات جسمانی و ادامه درمان عفونت مجاری تنفسی، شرایط حضور در دیدار مقابل ایران را ندارد.

گزارش‌های منتشرشده از اردوی شیاطین سرخ حاکی از آن است که این بازیکن طی روزهای اخیر با علائم بیماری دست‌وپنجه نرم کرده و حتی در تمرینات تیم نیز آمادگی همیشگی خود را نداشته است. دوکو اگرچه همراه کاروان بلژیک به لس‌آنجلس سفر کرده، اما تحت نظر کادر پزشکی در هتل اقامت دارد و روند درمانی خود را دنبال می‌کند.

این بازیکن از ابتدای ماه جاری با مشکلات تنفسی مواجه بوده و پیش از آغاز جام جهانی نیز بخشی از تمرینات تیم ملی بلژیک را از دست داده بود. با وجود تلاش کادر فنی و پزشکی برای مدیریت شرایط او، وضعیت جسمانی این وینگر به حدی نرسیده که بتواند در مسابقه برابر ایران به میدان برود.

دوکو پیش‌تر درباره شرایط خود گفته بود: «از نظر من وضعیت خوبی داشتم و تصور نمی‌کردم نگرانی‌ها تا این اندازه گسترده شود. خوشحالم که پس از آن ماجرا دوباره تمرین کردم و نشان دادم شرایط تحت کنترل است.»

با این حال، عملکرد او در دیدار نخست بلژیک برابر مصر نشان داد که هنوز به آمادگی کامل بازنگشته است. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز پس از آن مسابقه تأیید کرده بود که دوکو همچنان از مشکلات تنفسی رنج می‌برد و در دقایق پایانی قادر به بازی با حداکثر توان خود نبوده است.

در نهایت، کادر پزشکی بلژیک تصمیم گرفت ریسک استفاده از این بازیکن مقابل ایران را نپذیرد. وینسنت مانائرت، مدیر فنی فدراسیون فوتبال بلژیک، اعلام کرده هدف اصلی این است که دوکو برای دیدار بعدی تیم مقابل نیوزیلند آماده شود.

غیبت وینگر منچسترسیتی می‌تواند روی برنامه‌های هجومی بلژیک تأثیرگذار باشد؛ بازیکنی که به واسطه سرعت بالا، توانایی دریبل‌زنی و خلق موقعیت، یکی از مهره‌های کلیدی این تیم به شمار می‌رود.

تیم ملی ایران در شرایطی برابر بلژیک قرار خواهد گرفت که حریف اروپایی خود را بدون یکی از مهم‌ترین بازیکنان هجومی‌اش می‌بیند، هرچند شیاطین سرخ همچنان از مهره‌های باکیفیت زیادی در خط حمله بهره می‌برند و برای جبران توقف مقابل مصر، به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه خواهند بود.

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