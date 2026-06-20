ترکیب ساحل عاج برابر تیم ملی آلمان
تیم ملی ساحل عاج با اتکا به ساختار دفاعی منسجم و عملکرد درخشان مهرههای کلیدی خود، امیدوار است در دیدار حساس برابر آلمان نیز نمایش موفقی ارائه دهد و شگفتیساز مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ساحل عاج امشب در یکی از مهمترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آلمان قرار میگیرد؛ مسابقهای که میتواند جایگاه دو تیم در گروه را تحت تأثیر قرار دهد.
فیلها در شرایطی پا به این مسابقه میگذارند که در دیدار نخست خود برابر اکوادور عملکرد قابل قبولی ارائه کردند و توانستند با اتکا به سازمان دفاعی مناسب، حملات حریف را تا حد زیادی مهار کنند.
فرانک کسیه در خط میانی یکی از مهرههای تأثیرگذار ساحل عاج بود و نقش مهمی در حفظ تعادل تیم ایفا کرد. همچنین ویلفرید سینگو و امانوئل آگبادو در قلب خط دفاعی عملکرد مطمئنی داشتند و بارها حملات حریف را خنثی کردند.
آمارهای دیدار نخست نیز نشاندهنده استحکام ساختار دفاعی ساحل عاج است. اکوادور در آن مسابقه فرصتهای محدودی برای خلق موقعیت خطرناک داشت و نتوانست فشار مستمری روی دروازه فیلها ایجاد کند.
ترکیب ساحل عاج برابر تیم ملی آلمان: فوفانا، ویلفرید سینگو، اودیلون، آگبادو، غیسلن کونان، اولای، ابراهیم سانگاره، فرانک کسیه، دیومانده، بانی و دیالو